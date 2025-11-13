結婚を考えるほど大好きな彼氏に、ある日突然フラれてしまったら相当なショックを受けると思います。ただ、女性は強い生き物。失恋を機に、元カレを見返すほどに成長する人もいるようです。今回は、未練がましく連絡してきた元カレを撃退した話をご紹介いたします。

連絡してきた元カレをブロック

「大学が同じだった彼氏と卒業後に3年間付き合って、結婚も考えるようになっていたある日のこと。彼氏とデート中に喧嘩になって『もういいや』『別れる別れる』『お前みたいな面倒な女とこれ以上付き合うのだるいわ』と言われてしまいました。しかも、彼氏は浮気をしていたみたいなんです。3年も付き合ったのに、こんな終わり方はひどいですよね……。ショックだったけど、私は仕事を頑張ることに決めました。

半年後、彼氏から『やっぱりお前しかダメみたい』『やり直してくれないか？』と連絡が来たんです。私は『今仕事が楽しいし好きな人もいるから無理』『もう二度と私に関わろうとしないでね』と返してブロックしました。泣いてばかりだった半年前の自分と比べて成長したな、と思いましたね！」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 浮気しておいてフるなんて最低です。失恋をバネにして成長する女性はかっこいいですよね！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。