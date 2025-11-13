¥¬¡¼¥Ê¶þ¶¯CB¿Ø¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤Û¤¦¤ÎÆüËÜ¿Í¤À¤È»×¤¦¡×¸µÆ±Î½¤È¤â´¿´î¤ÎºÆ²ñ
¡¡Áê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¼çÆ³¸¢¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤¬¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦¥¬¡¼¥ÊÀï¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿13Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«ÃæÆîÉô¤Î¶¯¹ë¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇËÍ¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤À¤·¡¢ÎÉ¤¤¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀï¤¦¤«¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÎÉ¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¿Ø¤ËÏÃÂê¤¬¸þ¤¯¤¬¡¢197cm¤ÎDF¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥ª¥Ý¥¯(¥Ð¥·¥ã¥¯¥·¥§¥Ò¥ë)¤ä191cm¤ÎDF¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥ê¥¹(¥â¥Ê¥³)¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¾åÇØ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëCB¤òÊ£¿ôÍÊ¤¹¤ë¶¯¹ë¹ñ¡£¾åÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë³Ê¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç²¤½£3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎCB¤È¤ÎÂÐÀï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿27ºÐ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÇØ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤¦185cm°Ê²¼¤ÎCB¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤è¤ê¾®¤µ¤¤CB¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ë°ì¿Í¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢190cmÄ¶¤¨¤ÎÁª¼ê¤â¥¶¥é¤Ë¤¤¤ë¡£¼¡¤ÎÁê¼ê¤Ï195cm¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÅö¤¿¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É(¾Ð)¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤È¤ä¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾åÅÄ¤¬ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ë¤â¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¤âÉé¤±¤º¡¢¶î¤±°ú¤¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ÊFW¤À¡£¡Ö¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬¤ª¤Î¤º¤ÈÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤Û¤¦¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£¥Ç¥å¥¨¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â·òÆ®¤òÀÀ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾¡µ¡¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÄ·¤Ù¤ë¤È¤Ï¸À¤¨Âç¤¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î´ÉÍý¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Æþ¤êÊý¤â¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÇØ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¶î¤±°ú¤¤ÏÅÀ¤ò¼è¤ë¾å¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é³Ú¤·¤ß¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë°ìÀï¤ÎÉñÂæ¤ÏËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£´ñ¤·¤¯¤â¾åÅÄ¤¬23Ç¯6·î¤Î¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ëÀï¤ÇAÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç»î¹ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ØËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤âÎÉ¤¤´¶¿¨¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¡×¡£2Ç¯È¾±Û¤·¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¹¥Ä´¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾åÅÄ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼èºà»þ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯Á°ÆüÎý½¬¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÎMF¥¢¥Ö¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤«¤é²¿ÅÙ¤âÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¹þ¤à»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£24ºÐ¤ÎÈà¤È¤Ï¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Î¸µÆ±Î½¤Ç¡Ö(ºÆ²ñ¤Ï)´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾åÅÄ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤ÎºÆ²ñ¤â»É·ã¤ËÊÑ¤¨¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)