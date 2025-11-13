W杯メンバー発表まで残り4試合…堂安律「時期的に今まで以上に繊細な試合になる」
W杯本大会のメンバー発表まで残された親善試合はあと4試合。カタールW杯の主力であり、第2次森保政権でも中心選手の立場を揺るぎないものとしている日本代表MF堂安律(フランクフルト)は、2試合が組まれている今回の11月シリーズに向けて、「試合数が少なくなっているのも選手たちは意識している。時期的に、今まで以上に繊細な試合になりそうだが、アグレッシブさ、チャレンジを忘れず勝利を目指したい」と抱負を述べた。
アフリカ勢であるガーナについては「ヨーロッパの監督なのでもしかしたら僕らのイメージより規律があるかもしれないけど、アフリカ人の身体的能力を生かしてくるイメージはある。何も意図していないボールがチャンスになるとか、僕らがヨーロッパでやっている規律的なサッカーと少し違うサッカーになるかなと思う」と警戒を見せる。
とはいえ、今の日本代表はほとんどが欧州組で、対戦相手にブラックアフリカンの選手がいるのが常。「アフリカ勢との戦いはみんな経験しているので認識していると思う。あまりパニックになりすぎずに試合を進められると思うし、W杯前にやれるのはいいと思う」と言及した。
新天地のフランクフルトでプレーする今季は開幕当初、カップ戦とリーグ戦で計4ゴールを記録するなど上々のスタートを切った。その後、ゴールに絡めない時期もあったが、直近のマインツ戦で決勝点。「調子が良かったり悪かったりで、いろいろ考えたけど、体の調子は悪くなかった。ワールドカップで結果を残して自分が進化するために移籍した。そのことはワールドカップの結果で示されると思いますし、今はそれを正解にするような努力をしている」と強調した。
「何か新しいことにトライできる期間も限られてきた中で、やってきたことを最後に集大成(の形)にしていく。詰め過ぎるのも良くないし、逆にチャレンジしないのも良くない。バランスを見ながら勝利を目指して逆算しながら戦っていく」とガーナ戦を見据えた。
(取材・文 矢内由美子)
とはいえ、今の日本代表はほとんどが欧州組で、対戦相手にブラックアフリカンの選手がいるのが常。「アフリカ勢との戦いはみんな経験しているので認識していると思う。あまりパニックになりすぎずに試合を進められると思うし、W杯前にやれるのはいいと思う」と言及した。
新天地のフランクフルトでプレーする今季は開幕当初、カップ戦とリーグ戦で計4ゴールを記録するなど上々のスタートを切った。その後、ゴールに絡めない時期もあったが、直近のマインツ戦で決勝点。「調子が良かったり悪かったりで、いろいろ考えたけど、体の調子は悪くなかった。ワールドカップで結果を残して自分が進化するために移籍した。そのことはワールドカップの結果で示されると思いますし、今はそれを正解にするような努力をしている」と強調した。
「何か新しいことにトライできる期間も限られてきた中で、やってきたことを最後に集大成(の形)にしていく。詰め過ぎるのも良くないし、逆にチャレンジしないのも良くない。バランスを見ながら勝利を目指して逆算しながら戦っていく」とガーナ戦を見据えた。
(取材・文 矢内由美子)