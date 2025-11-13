鹿島GK早川友基が先発抜擢へ! 同学年&元同僚FW上田綺世も最大級の信頼「ハヤの良さを活かせば、他の選手の良さも引き出せる」
プロ5年目で大役を掴もうとしている旧知の守護神に、日本のエースが最大級の信頼を示した。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)がキリンチャレンジカップ・ガーナ戦を翌日に控えた13日、報道陣の取材に対応。ガーナ戦での先発が見込まれるGK早川友基(鹿島)について「普段どおりのプレーができると思う」と太鼓判を押した。
今回の日本代表では、正GKを務めてきたGK鈴木彩艶(パルマ)が代表活動直前に左手を骨折したため招集できず、セカンドGKの地位を築いていた大迫敬介(広島)も天皇杯準決勝に備えて招集を見送られ、GKチームの顔ぶれが一新。7月のEAFF E-1選手権でA代表デビューを飾った早川と、パリ五輪正GKで初招集の小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)、追加招集でアジア杯以来の復帰を果たしたGK野澤大志ブランドン(アントワープ)というフレッシュなトリオとなった。
そうしたなか、森保一監督は前日練習に先立って行われた公式会見で「まずは早川がファーストチョイスかなと思っている」と明言。国内組のみで臨んだE-1選手権・中国戦(◯2-0)のA代表デビュー以来、2試合目の出場機会が巡ってくることになりそうだ。
チームの最前線に立つ上田と、チームの最後方を守るGKは遠い関係にあるように思われがちだが、GKが攻撃に関わるのが当然となった現代サッカーにおいて、FWへの展開は決して珍しいものではない。実際、10月のブラジル戦では3ゴールとも鈴木から上田のロングキックが起点に。屈強なフィジカルと巧みな対人の駆け引きを誇る上田にとって、GKの質の高さは自身のプレーに大きな影響をもたらすものとなっている。
上田と早川は21年から22年夏にかけて、鹿島で共にプレーしていた元同僚。上田のほうが早くプロ入りしたため入団年は異なるものの、関東大学リーグから鹿島に加入した99年度生まれの同学年という共通点もあり、公私ともに仲の良い2人の共演には同時招集が実現した9月シリーズから注目が集まっており、ついに実現することになりそうだ。
そうした中、上田に早川についての話を聞くと次々と絶賛の言葉が飛び出した。
「ハヤは勇気を持ってプレーできるし、度胸もある。僕は鹿島の頃から知っているけど、ビルドアップもできるし、結構器用な選手なので。(フルメンバーの)代表は初(出場)ですかね。でもたぶん普段どおりのプレーができると思う。全然クサビ(のパス)とかも出せると思うし、ハヤの良さを僕らも活かしていけたら、おのずと他の選手の良さも引き出せると思う」(上田)
すでにプレーの細部に至るコミュニケーションも取っているようで、上田は「中盤の選手はハヤにとってより良い局面を作りたいのかなと思うし、僕ももちろん裏にも走るし、ハヤともその話をしている」と期待をうかがわせる。
最近では自身のポストプレーでシャドーの選手に前を向かせ、突破力を活かすという攻撃パターンが構築されつつあるなか、早川の低弾道フィードがより活きる展開にも期待。上田は「そこ(シャドー)が良い状態で受けられればビルドアップもうまくいくし、背後を狙ってそのままシュートというのももっと増やしていきたい」と高揚感たっぷりに意気込んだ。
(取材・文 竹内達也)
今回の日本代表では、正GKを務めてきたGK鈴木彩艶(パルマ)が代表活動直前に左手を骨折したため招集できず、セカンドGKの地位を築いていた大迫敬介(広島)も天皇杯準決勝に備えて招集を見送られ、GKチームの顔ぶれが一新。7月のEAFF E-1選手権でA代表デビューを飾った早川と、パリ五輪正GKで初招集の小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)、追加招集でアジア杯以来の復帰を果たしたGK野澤大志ブランドン(アントワープ)というフレッシュなトリオとなった。
チームの最前線に立つ上田と、チームの最後方を守るGKは遠い関係にあるように思われがちだが、GKが攻撃に関わるのが当然となった現代サッカーにおいて、FWへの展開は決して珍しいものではない。実際、10月のブラジル戦では3ゴールとも鈴木から上田のロングキックが起点に。屈強なフィジカルと巧みな対人の駆け引きを誇る上田にとって、GKの質の高さは自身のプレーに大きな影響をもたらすものとなっている。
上田と早川は21年から22年夏にかけて、鹿島で共にプレーしていた元同僚。上田のほうが早くプロ入りしたため入団年は異なるものの、関東大学リーグから鹿島に加入した99年度生まれの同学年という共通点もあり、公私ともに仲の良い2人の共演には同時招集が実現した9月シリーズから注目が集まっており、ついに実現することになりそうだ。
そうした中、上田に早川についての話を聞くと次々と絶賛の言葉が飛び出した。
「ハヤは勇気を持ってプレーできるし、度胸もある。僕は鹿島の頃から知っているけど、ビルドアップもできるし、結構器用な選手なので。(フルメンバーの)代表は初(出場)ですかね。でもたぶん普段どおりのプレーができると思う。全然クサビ(のパス)とかも出せると思うし、ハヤの良さを僕らも活かしていけたら、おのずと他の選手の良さも引き出せると思う」(上田)
すでにプレーの細部に至るコミュニケーションも取っているようで、上田は「中盤の選手はハヤにとってより良い局面を作りたいのかなと思うし、僕ももちろん裏にも走るし、ハヤともその話をしている」と期待をうかがわせる。
最近では自身のポストプレーでシャドーの選手に前を向かせ、突破力を活かすという攻撃パターンが構築されつつあるなか、早川の低弾道フィードがより活きる展開にも期待。上田は「そこ(シャドー)が良い状態で受けられればビルドアップもうまくいくし、背後を狙ってそのままシュートというのももっと増やしていきたい」と高揚感たっぷりに意気込んだ。
(取材・文 竹内達也)