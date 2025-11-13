ブラジル戦は同僚のアリソンとリバビリルームで観戦した遠藤航「また新たなモチベーションが生まれた」
2か月ぶりに日本代表に復帰したキャプテンのMF遠藤航(リバプール)が、ガーナ戦前日に報道陣の取材に対応した。10月シリーズは招集されながら、負傷のため参加を辞退。E-1選手権などを除けば2021年6月以来、約4年4か月ぶりに代表を外から見たことについて、「招集されて行かなかった記憶はあまりないので久しぶりだった。今までずっと代表に呼ばれて、ずっとやって来ている中で、自分も年齢を重ねてフッと落ち着いて代表を見るというか、代表活動がないタイミングで家族ともゆっくり過ごしたり、それなりに充実した時間を過ごした」と率直な思いを口にした。
一方で刺激も受けた。「逆に言うと、また新たなモチベーションが生まれた。もう一回代表でプレーしたいなとか、代表選手としてプレーできるのは素晴らしいことだなと思い返させてもらったタイミングでもあった」。日本が歴史的初勝利を収めた10月14日のブラジル戦(○3-2)は、リバプールの同僚であるブラジル代表GKアリソン・ベッカーと一緒にリハビリルームで観戦したという。
「リハビリ中だったので、最初の15分と残りの15分くらいを見ていた感じ。最初は0-1で負けていて、外に行って帰ってきたら3-2になっていた。歴史的勝利ということでチーム力を示した素晴らしい試合だった」と感想を述べた。敗れたブラジルの正GKであるアリソンは「悔しそうにしていましたね」とのこと。「彼も日本がずっと勝ってなかったのは知っていたので、特に日本がいいねとかは言わず、ずっと追いつくことを願っていたという感じだったと思いますけどね」と心境を慮った。
ガーナに対しては「親善試合でしかできない相手なので、いい機会にしていかなければいけない。フィジカル的な部分だったりは、みんな普段から所属クラブで戦っていて慣れていると思うので、今までどおりやればいいんじゃないか」と展望する。
今回はブラジル戦に勝利してから最初の試合。「日本のファンの皆さんの期待はブラジルに勝ったことで上がったと思う。今回に関して言えば、自分たちがプレッシャーを受けた状態だと思うので、ここでまたしっかり勝ち切ることが日本のファンの期待を高めさせることになると思う。それがワールドカップに向けて大事」。そう言い、年内最後の2試合に向けて意気込んだ。
(取材・文 矢内由美子)
