Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤«¤é¥¬¥é¥êÊÑ¤ï¤ëÅ¸³«¤â·Ù²ü¤¹¤ëÃ«¸ý¾´¸ç¡Ö5-4-1¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×
¡¡º¸Â¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤È¤¤¤¦Âç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½Àï½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(¡û3-2)¤ÇÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÄêÃå¤ò·ü¤±¤¿11·î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï(ËÅÄ¥¹)¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡×¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¿ÍÁª¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¡£¤½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Ã«¸ý¤âÅöÁ³¡¢¤½¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î¥É¥¤¥ÄÀï(¡û2-1)¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÀï(¡û2-1)¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¹ë¹ñÁê¼ê¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï(¢¤0-0)¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï(¡ü0-1)¡¢Ä¾¶á¤Î¥á¥¥·¥³Àï(¢¤0-0)¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï(¡ü0-2)¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï(¢¤2-2)¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±³ÊÁê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WÇÕËÜÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢MFÆîÌîÂó¼Â¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾¯¤·ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¬¡¼¥ÊÀïÁ°Æü¤ÎÎý½¬¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ã«¸ý¤Ï¡Ö(¥¬¡¼¥Ê¤¬)ÌÀÆü¤É¤¦½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢5-4-1¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤³¤ò¤É¤¦¤³¤¸³«¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç»ö¡£¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¡£¼è¤êÀÚ¤ë¡¢Êø¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°73°Ì¤Î¥¬¡¼¥Ê¡¢Æ±78°Ì¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤Î»î¶âÀÐ¤È¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)
