3試合連続2失点の森保J…渡辺剛はガーナ戦完封に意欲「複数失点する癖が付くのが一番良くない」
無失点にこだわり、年内最後の代表活動を締めくくる。14日のガーナ戦(豊田ス)に向け、日本代表の森保一監督は「ブラジル戦のスタメンを中心に考えていきたい」と、10月14日のブラジル戦(○3-2)の先発メンバーをベースにする考えを明言。守備陣はブラジル戦に先発したDF渡辺剛(フェイエノールト)、DF谷口彰悟、DF鈴木淳之介が3バックのスタメン候補となる。
そのブラジル戦は後半の3得点で逆転勝ちし、歴史的初勝利を飾ったが、代表としては9月9日のアメリカ戦(●0-2)、10月10日のパラグアイ戦(△2-2)に続き、3試合連続で2失点を喫している。渡辺は「失点少なく試合を運びたいなか、2失点しているのは守備の責任」と指摘。アメリカ戦こそプレーしていないが、パラグアイ戦とブラジル戦にはフル出場しており、「2失点しているのは見直さないといけない」と力を込めた。
「複数失点する癖が付くのが一番良くない」と力説する渡辺は「続いている失点を繰り返さないように次の試合はゼロでいきたい」と、ガーナ戦での完封に意欲を見せた。第2次森保ジャパンでは4試合に先発しているが、6月5日のオーストラリア戦(●0-1)、9月6日のメキシコ戦(△0-0)、そしてパラグアイ戦はいずれも3バックの中央で先発。ところが、ブラジル戦では長期離脱明けの谷口がそのポジションに入り、渡辺は3バックの右センターバックに回った。
ブラジル戦のメンバーを継続するとなれば、今回も3バックの右での起用が濃厚だが、「右も真ん中もできる。もともとずっと真ん中でやっていたし、(ブラジル戦で)久々に右センターバックをやったけど、自分の中ではできる感覚がある」と、ポジションにこだわりはない。どちらで出ても自分の役割をまっとうし、4試合ぶりとなる無失点に貢献する決意だ。
(取材・文 西山紘平)
