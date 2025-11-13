黄金色に輝くこだわりのあごだしスープ：上越市「麵屋あごすけ」新潟の人気ラーメン店の舞台裏に密着【新潟】
新潟の人気ラーメン店の舞台裏に密着し、店主の哲学を探る「ラーメンの哲人たち」。人気ラーメン店の舞台裏に密着。店主の哲学と人気の理由に迫ります。
今回は、上越市の『麺屋あごすけ』。
2024年にテレビ番組のラーメンランキングで全国一位を獲得。週末は行列ができ、混雑時は3時間待ちになることもある超人気店です。
県外客など、多くの人を引きつけるのは、トビウオでとった“あごだし”を使ったこだわりの「塩ラーメン」。黄金色に輝くあごだしスープと、お皿に盛られた美しいトッピングが特長です。
店ののれんを守るのは糸魚川市出身の店主・月岡二幸さん56歳。東京や中国で中華の料理人として経験を積み、その技法を生かした〝新たな発想のラーメン〟を生み出しています。
■麺屋あごすけ店主・月岡二幸さん
「あんなのラーメンじゃないって言う人もいますよ。ラーメンを作っているというより、料理を作っている感じ。こんな味ができるんだとか。常に新しい味にチャレンジしていますね。一杯一杯心を込めて喜びのために作っているだけかな。」
上越ICから車で10分の場所に『麺屋あごすけ』はあります。
朝7時－
店主の月岡さんは開店の4時間以上前に出勤。シェフのような白衣を着るのは、ラーメンを確かな料理として捉える月岡さんの姿勢の表れです。
■麺屋あごすけ店主・月岡二幸さん
「自分は料理人だと思っているので、中華料理時代の格好をそのままで。これは僕らの正装ですから、ピッと気が引き締まりますよ。」
まだ薄暗い店内で、ラーメンの仕込みが始まります。まず火にかけたのは、店の命ともいえる〝あごだしのスープ〟。ミネラル水を使い、焼きあご・イリコ・スルメ・アサリ・昆布・シイタケでだしをとります。
開業した23年前はまだ、あごだしを使うラーメン店は少なかったそうです。
■麺屋あごすけ店主・月岡二幸さん
「知り合いが佐渡においしい（トビウオ）あるよって言って。だしを取ってみたらすごく香ばしくてうまみがあって。あまり知られていなかったし絶対に使おうと思って『最初にやったろ』って思った。」
佐度のトビウオに出会い、現在のラーメンを作り上げた月岡さん。『あごすけ』という店名もそこから名付けたそうです。
■麺屋あごすけ店主・月岡二幸さん
「佐渡の焼きあごから『あご』をもらって、私のあごも立派な『あご』をしているので掛け合わせた。はははははっ！」
続いて仕込むのは、自慢のあごだしスープと合わせる〝丸鶏の上湯(しゃんたん)スープ〟。地元・糸魚川で生産されている地鶏「翠鶏(みどり)」のオスと、純国産鶏「もみじ」の親鳥を使います。
■麺屋あごすけ店主・月岡二幸さん
「お客さんとか生産者はもちろんだけど、一番感謝しなきゃいけないのは捧げてくれた命ですよ、鶏さんとか豚さんとか。『いつもありがとう』って心の中で声をかけている。感謝して作るスープっていうのは全然おいしいですよ。」
そこに鶏の足と手羽を入れ、シイタケや昆布などを1日水出ししただしを入れていきます。
さらにこんな食材まで－
■麺屋あごすけ店主・月岡二幸さん
「自家製の“陳皮”って言って(乾燥した)みかんの皮ですね。普通入れないでしょ、みかんの皮なんて。鶏のくさみを消したり香り付けのために入れる。中華料理でよく使うんですよ、煮込み料理とか薬膳でもよく使う。」
中華料理の知識を生かして、ラーメンのスープに薬膳料理の食材を使うのも『あごすけ』の特長のひとつ。中国でポピュラーなナツメや、ライチに似た甘みが特長のリュウガン。さらに、自家製のドライトマトを入れることで、より深みのある味わいになるそうです。
