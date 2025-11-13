名古屋市西区で１９９９年１１月、主婦の高羽（たかば）奈美子さん（当時３２歳）が殺害された事件の発生から２６年となった１３日、夫の悟さん（６９）が報道陣の取材に応じ、現在の心境を語った。

悟さんは犯人の手がかりを得るため、命日などには毎年、街頭で情報提供を求めるチラシを配ってきた。長年の活動を振り返り、「念願がかなって（チラシ配りを）やらなくてよい日が来て喜んでいる。受け取ってくれた方や警察関係者、被害者遺族の団体の皆さんなど色んな人にお世話になった」と感謝を口にした。

この事件では、愛知県警が１０月３１日、奈美子さんに対する殺人容疑で、悟さんの高校時代の同級生だった安福久美子容疑者（６９）を逮捕した。県警によると、安福容疑者は当初、容疑を認め、「２６年間、毎日不安だった」などと供述。奈美子さんへの謝罪の意思も示し、取り調べにも素直に応じていたが、黙秘に転じたという。

悟さんは「（動機についての）供述が得られていないので、奈美子に具体的な報告ができていない。早くその日が来ることを待つしかない」と述べた。