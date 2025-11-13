Number_i平野紫耀、連絡先交換したBE:FIRSTメンバー告白「ずっとご飯行こうねって言っててもう1年近く」【ベストヒット歌謡祭2025】
【モデルプレス＝2025/11/13】BE:FIRST（ビーファースト）とNumber_i（ナンバーアイ）が11月13日、音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」（19時〜／読売テレビ・日本テレビ系）に生出演。連絡先を交換したメンバーを明かした。
【写真】Number_i平野紫耀と連絡先交換した人気グルメンバー
ステージには2組が同時に登場。MC・宮根誠司から2組に交流があるのかと聞かれたNumber_iの平野紫耀は「最近結構現場でお会いしたら喋ったりするようになってまして。去年LEOくんと連絡先を交換させていただいてずっとご飯行こうねって言っててもう1年近く」とBE:FIRSTのLEO（レオ）と連絡先を交換していたことを明かした。
「連絡した時に写真を送ってくださったりしてすごく僕は勝手に仲良くさせてもらっていると思っています」と笑顔を浮かべるLEOに、平野は「めちゃくちゃ嬉しいですね！早くご飯行こうね」と呼びかけていた。
また、MANATO（マナト）はNumber_iの魅力について「同じグループとして本当にかっこいいですしサウンド感とか曲展開とか世界観とかすごくチャレンジングなことをしているなと思ってて未開拓地に行っているなという印象があります」と熱弁。この言葉を受け、Number_iの岸優太は「本当にめちゃくちゃ聞かせてもらっていますしパフォーマンスももう言わずもがなですよね。素晴らしいですし、めちゃくちゃ個性があるなと思います」とBE:FIRSTのことも絶賛していた。Number_iは『Numbers Ur Zone』、BE:FIRSTは『夢中』のPianoバージョンを披露し、それぞれの魅力を放った。（modelpress編集部）
情報：読売テレビ・日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
