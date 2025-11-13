こ、今年も待ってたああぁぁ！【3COINS】大人が狙いたい♡「新作ホリデーコスメ」

街がきらめく季節に合わせて気分を上げたいなら「ホリデーコスメ」は見逃せません。実は【3COINS（スリーコインズ）】の新作アイテムにもホリデーコスメが登場しています。ホリデーにぴったりのカラーが揃って、自分用にも、ギフトにも取り入れやすいラインナップ。今回は、大人も取り入れやすいアイテムをご紹介します。

影も艶もこれ一つ！ 冬の目元に透明感を

【3COINS】「8色アイシャドウパレット／ and us」\880（税込）

たっぷり8色が入ったアイパレットは、ベージュ系、ローズ系、ライラック系の3種展開。写真のフォギーライラックは、まるで宝石を詰め込んだようなビジュアルで、目元に透明感を添えてくれそうです。マットやラメなど異なる質感が入っているので、重ね方で落ち着いた印象から華やかなきらめきまで調整しやすいのも、嬉しいポイントです。

艶めく光で立体感を演出

【3COINS】「ハイライトパレット／ and us」\660（税込）

複数色のカラーで構成されるハイライトは、まるで光を反射した雪を思わせるビジュアル。ブラシでひとなでして頬骨やCゾーンにのせるだけで、自然な艶を与えてくれそう。色を混ぜても、部分ごとに使い分けてもOK。上品な光のヴェールは、オフィスやデイリーにも取り入れやすそうです。カラーはパステルグロウ、ベリースカイ、ウォームゴールドの3色展開。

指先からホリデー気分にスイッチ！

【3COINS】「ホリデーネイルカラーセット／ and us」\550（税込）

ホリデー限定のネイルは、嬉しい3本セット！ 質感が異なる3本は、ワンカラーはもちろん、先端だけ重ねてニュアンスを足すのもおすすめ。色味が喧嘩しない組み合わせなので、色合わせが苦手な人でも、アシメやマーブルなどのデザインを楽しめそう。自分用はもちろん、プレゼントにもぴったりです。

重ねても単色でも◎ きらめきを味方にするグロス

【3COINS】「シャイニーリップグロス／ and us」\550（税込）

ローズ、ピンクベージュ、アーモンド、クリアの4色展開のグロスは、手持ちリップに重ねるだけで艶をプラスするアイテム。微細なグリッターが光を受けてさりげなく輝き、メイク全体のバランスを整えてくれそう。ミニバッグにも入れやすいサイズ感で、外出先のメイク直しにも活躍します。ホリデーの写真映えも狙えるかも！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里