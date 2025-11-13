【ベストヒット歌謡祭】NOVAうさぎ登場でネット騒然「生きてたのか！」 SNSでトレンド入り
駅前留学「NOVA」の人気キャラクター・NOVAうさぎが、13日放送の読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』（後7：00）に登場した。
【動画】この曲懐かしい（笑）NOVAうさぎ出演で話題になったCMソング
ORANGE RANGEが、平成の大ヒットソング「イケナイ太陽」を披露することから、平成を彩ったキャラクターたちとのコラボステージが展開。たまごっちのキャラクターや愛・地球博のキャラ・モリゾー、キッコロが登場する中で、サプライズとして最後にNOVAうさぎが登場した。
これにネット上では「NOVAうさぎで声出た」「生きてたのか！NOVAうさぎ！！」「10歳、歳離れてる子にNOVAうさぎ通じなかった。ショックだった」などと驚きの声があがり、Xでは「NOVAうさぎ」がトレンド入りしている。
NOVAうさぎは、平成に人気を博したキャラクターで、47種類のCMに出演。CMソング『NOVAうさぎのうた 〜いっぱい聞けて、いっぱいしゃべれる〜』はオリコン12位を記録し、CMタレント好感度ランキングで総合3位獲得を記録するなど当時、話題になった。
