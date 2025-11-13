今、客室乗務員や空港スタッフの身だしなみのルールが、変わってきています。働きやすさを重視する姿勢が、広がってきているようです。

【写真で見る】航空業界で実際に使われているスニーカー

「社員の声を受けて」スニーカー着用の動き拡大

日本航空 担当者

「『制服着用時にもスニーカーを着用したい』という社員の声を受けて」

日本航空が業務中の“スニーカー着用”を発表しました。



JALグループ6社の客室乗務員および空港スタッフ（国内56、海外40）、約1万4000人に対し、スニーカーの着用を解禁しました。

高柳光希キャスター

「荷物棚を閉める客室乗務員の足元は黒いスニーカーで、非常に動きやすそうです」

収納棚に荷物を乗せる時の手伝いやドリンクのカートを運ぶなど、動きのある業務が多いため、スニーカーにすることで足への負担が軽減されます。

高柳キャスター

「履いてみてどうでしたか？」

日本航空 客室乗務員 堤さん

「動きやすいですね。動きやすさ、足元の軽さを感じたので、どんどん広めていきたい」

今、航空業界などではスニーカーの着用を認める動きが広がっています。

「ジップエア」のスニーカーは誰でも購入可能

「スカイマーク」は2025年4月14日から、客室乗務員と空港スタッフはソールの高さが4cm未満の黒のスニーカーも着用できるようになりました。



日本航空傘下のLCC＝格安航空会社の「ジップエア」は、就航が始まった2020年からオリジナルのスニーカーを導入。

フライト業務は黒、地上業務は白と使い分けをしていて、このスニーカーは従業員だけではなく、誰でもオンラインショップで購入が可能です。（「NOVESTA ZIPAIRスニーカー」2万2000円）

鉄道でも“身だしなみルール”に変化

さらに鉄道でも。



東京メトロは従来、革靴の着用が決められていましたが、5月から黒っぽい色であればスニーカーも着用が認められました。



働きやすさ向上のため、靴や制服など、“身だしなみ”のルールが変わってきています。

日本航空 客室品質企画部 関口明子さん

「社員から要望があり、スニーカーの導入を決めた。働きやすい社員の職場づくりの取り組みに関して続けていきたい」