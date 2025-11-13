µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢µ¤²¹12ÅÙ¤Î¸ª½Ð¤·¹õ¥É¥ì¥¹¡¡ÁÔÀä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¶Ã¤¡Ö¤³¤Î¿Í¤³¤³¤Ç¡Ä¡©¡×
½÷Í¥µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð»û¤ÇNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¡ÊÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡ËÀï¿Àº×¡Ý»Ï¤á¡Ý¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ºî²È¡¦º£Â¼æÆ¸ã»á¤ÎÆ±Ì¾¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£ÌÀ¼£11Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·À¯ÉÜ¤Ëµï¾ì½ê¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿ÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÇüÂç¡Ê¤Ð¤¯¤À¤¤¡Ë¤Ê¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿¡ÈÍ·¤Ó¡É¤ÎÍ¶¤¤¤¬ÆÏ¤¯¡£ÉÂ¤ÎºÊ»Ò¤Î¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÁÀâ¤Î·õµÒ¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿º·²å½¥ÆóÏº¡Ê²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦Å·Îµ»û¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÁíÀª292¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤½¤³¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¿¤¬¤±¤ÇÌÚ»¥¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦µæ¶Ë¤Î¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡ÖêÃÆÇ¡×¤òÉÁ¤¯¡£µÈ²¬¤Ï½¥ÆóÏº¤ÎºÊ¡¢»ÖÇµ¤ò±é¤¸¤¿¡£
µ¤²¹12ÅÙ¤ÎÃæ¡¢º¸¸ª¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£µÈ²¬¤ÏÅÐÃÅ¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£ÆüÀï¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£°ìµ¤¤Ë¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¬¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¬°ì½Ö¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£²¿²ó¤â´¬¤Ìá¤·¤Æ¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£