FRONTIER、ゲーミングPC「FREXAR」を残価設定クレジットでも購入できるように
インバースネットは11月13日、FRONTIERブランドで販売中のゲーミングPC「FREXAR」を残価設定クレジット購入対象モデルに追加した。フルタワーケースのZシリーズとコンパクトなXシリーズの2タイプともに選択できる。
FRONTIERでは残価設定クレジット方式を用いてゲーミングPCを購入可能。購入金額の一部を据え置き価格として差し引き、残りの金額を無金利で24回払いに設定する。これによって通常の分割払いよりも月々の負担を軽減できるとしており、25回目の支払い時には買取化一括払い、新しいローン契約など希望に応じて選択できる。
今回FRONTIERでは残価設定クレジットで購入できる製品に「FREXAR Zシリーズ」「FREXAR Xシリーズ」を追加。Zシリーズはフルタワーケースのハイエンド構成で、Xシリーズはミニタワー仕様のコンパクトモデル。
