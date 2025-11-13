¶ÌÌÚ¹¨¡¢¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é»¦¿Ø¥·¡¼¥ó±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡¡²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÏ¾Æð¹ü¤ò¡Ä¡×
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÀï¿Àº×¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð»û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢Áá²µ½÷ÂÀ°ì¡¢±óÆ£ÍºÌï¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¶ÌÌÚ¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÀï¿Àº×¤ÎÌÏÍÍ
Éð»Î¤Î»þÂå¤Î½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÀ¼£¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¤¤¿º£Â¼æÆ¸ã»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¡£»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤·»Ö»Î¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌ¿¤¬¤±¤ÎÀï¤¤¡ÖêÃÆÇ(¤³¤É¤¯)¡×¤òÉÁ¤¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¡È¿Í»Â¤ê¹ï½®¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡Ö¸ø²È¤Î¼é¸î¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÀÅá¸¯¤¤¡¦µÆ¿Ã±¦µþ¤ò±é¤¸¤¿¶ÌÌÚ¤Ï¡ÖêÃÆÇ¤Î»£±Æ¤Ï²¿Æü¤â¤«¤±¤ÆÌëÄÌ¤·»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¨¤¤Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æºî¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬Â³¤¤¤Æ¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²¬ÅÄ¤¯¤ó¤â¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤«¤éÇ®ÎÌ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤¬¡Ö¶ÌÌÚ¤¯¤ó¡¢¼Â¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤ÈÀï¤¦¥·¡¼¥ó¡¢Ï¾Æð¹ü¤ò¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶ÌÌÚ¤Ï¡ÖÆ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤³¤ÎÊÕ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£²¬ÅÄ¤¬¡Ö¤Ç¤âÌò¤Ç¥±¥¬¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶ÌÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¡£²¬ÅÄ¤¯¤ó¤Ë¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë²¬ÅÄ¤¬¡Ö¡Ø±£¤»¤Þ¤¹¤«?¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø±£¤»¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶ÌÌÚ¤Ï¡Ö±é¤¸¤Ê¤¬¤éÄË¤¯¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¶È¼«ÆÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÀï¿Àº×¤ÎÌÏÍÍ
Éð»Î¤Î»þÂå¤Î½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÀ¼£¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¤¤¿º£Â¼æÆ¸ã»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¡£»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤·»Ö»Î¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌ¿¤¬¤±¤ÎÀï¤¤¡ÖêÃÆÇ(¤³¤É¤¯)¡×¤òÉÁ¤¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¡È¿Í»Â¤ê¹ï½®¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¤ò±é¤¸¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤¬¡Ö¶ÌÌÚ¤¯¤ó¡¢¼Â¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤ÈÀï¤¦¥·¡¼¥ó¡¢Ï¾Æð¹ü¤ò¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶ÌÌÚ¤Ï¡ÖÆ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤³¤ÎÊÕ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£²¬ÅÄ¤¬¡Ö¤Ç¤âÌò¤Ç¥±¥¬¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶ÌÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¡£²¬ÅÄ¤¯¤ó¤Ë¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë²¬ÅÄ¤¬¡Ö¡Ø±£¤»¤Þ¤¹¤«?¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø±£¤»¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶ÌÌÚ¤Ï¡Ö±é¤¸¤Ê¤¬¤éÄË¤¯¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¶È¼«ÆÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£