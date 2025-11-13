カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、まるで空に浮かぶ雲を食べているかのような“ふわもち食感”が楽しめる癒し系グミの新作「あの日見上げた雲グミ」を11月18日から全国のファミリーマートで限定発売する。

「あの日夢見た」シリーズは、“子どものころに思い描いた夢を叶えるようなグミ”をコンセプトに誕生した。2021年に限定販売した「あの日夢見た雲グミ」は、まるで空に浮かぶ雲を食べるような非日常の世界観や、雲をイメージしたエアレーショングミのふわもち食感が受け入れられ、SNSでは青いソーダに雲グミを浮かべたアレンジドリンクが話題になるなど、大きな反響があった。以降もリニューアルを重ねて展開を続けているほか、シリーズ商品も発売。子ども時代を思い起こさせるコンセプトと情緒的なパッケージ展開によって、好評を得ているという。





今回発売する「あの日見上げた雲グミ」は、「童心にかえる」をテーマに、秋の空を見上げる構図のパッケージで展開する。フレーバーはみかんのフルーティな酸味とソーダのほどよいシュワッと感が楽しめる「ひだまりのみかんソーダ味」。雲型のグミ粒はこれまで展開している3種に加え、より立体感を出した3種が新たに登場。シークレット型には、秋をモチーフにしたレア型3種と、スーパーレア型として「しあわせをはこぶトリ型」を潜ませた。

心がほっこりと温まるようなこだわりの1粒を頬張って、秋のやわらかなひだまりに包まれて見上げた空に想いを馳せながら、童心にかえる癒し時間をゆったりと過ごしてほしいという。

［小売価格］184円（税込）

［発売日］11月18日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp