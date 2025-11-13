郵船クルーズは、同社が運航する客船「飛鳥III」（5万2265トン）初となる23日間のロングクルーズ「2026年 日本一周 ディスカバリークルーズ」を発表した。これにあわせて、名古屋（11月28日）、東京（11月30日）、福岡（12月2日）、大阪（12月5日）にクルーズ説明会を開催する。

来年、飛鳥クルーズは就航35周年を迎える。この記念すべき節目に、新たな時代を切り拓くダイナミックなロングクルーズシリーズが「飛鳥III」から誕生する。訪れる地域の魅力を探求し、心に響く感動と発見をもたらす、まさに革新的な旅のスタイルとなる。より彩り豊かな旅の世界へと誘う。

第一弾の舞台は“日本”。来年5月12日に横浜を、翌13日に神戸を出港する23日間の旅路は、北海道から沖縄まで全14の都道府県、15の港（乗下船港の横浜、神戸、東京を含む）を結ぶ。注目はその航路。日本の海や寄港地を知りつくした飛鳥クルーズが、日本の多彩な魅力を余すところなく届ける。壮大な絵画のような日本三景（宮島、天橋立、松島）や初入港の熊本県本渡（天草）をはじめとした日本の美しい風景を訪れることができるほか、夜景が有名な長崎や函館では出港時刻を夜に設定。広島・金沢では1泊停泊する。クルージング中も広島湾の多島美や関門海峡通航、南九州のトカラ列島などの海からみる絶景ポイントへ案内する。さらに、下関港長州出島初入港を記念して、出港時にオリジナル花火（花火は天候その他の事情によって中止となる場合がある）を打ち上げる。土地ごとに育まれた美味との出会いなど、日本の魅力を深く味わいながら、心に残る特別な体験を楽しめる。

各寄港地では日本の魅力を探求し、歴史や伝統、風土を肌で感じることができるツアーを予定している。例えば、長崎からは有田の人間国宝 十四代 今泉今右衛門氏の窯元を訪れるツアーを予定。これは飛鳥クルーズと日本工芸会とのコラボレーションから生まれたツアー。このほか、港から市街地が離れている寄港地では、自身のペースで自由に旅を楽しみたい旅行者向けに、連絡バス（無料）を用意している。好みやスケジュールに合わせて、寄港地での過ごし方を選べるのも「飛鳥III」の魅力となっている。

充実したクルーズライフを過ごしてもらえるよう、NAOTO氏＆押尾コータロー氏によるスペシャルステージなど船旅を華やかに彩る様々なエンターテイメントを用意。日本画家・土屋禮一氏などの著名な文化人による知的好奇心を満たす講演会も開催する。

「My ASUKA CLUB（「My ASUKA CLUB」は、乗船の有無にかかわらず2歳以上の人なら誰でも無料で入会できる飛鳥クルーズの会員クラブ）」会員限定の特典として、旅行代金が20％割引になるほか、「飛鳥II」や「飛鳥III」の次回予約時の旅行代金に利用できるデジタル優待割引券「Future Cruise Credit 30万円分」をプレゼント。「ASUKA CRUISE POINTS」は通常の2倍たまる特典が付いている。

説明会では、運航会社郵船クルーズのスタッフが本クルーズの魅力やイベント、寄港地などについて案内する。

［「飛鳥III 2026年 日本一周 ディスカバリークルーズ」説明会 詳細］

※事前予約制／無料

名古屋：11月28日 10:30〜12:00／14:00〜15:30

会場：ストリングスホテル名古屋 定員：各回60名

東京：11月30日 10:30〜12:00／14:00〜15:30

会場：帝国ホテル 定員：各回60名

福岡：12月2日 10:30〜12:00／14:00〜15:30

会場：ホテル日航福岡 定員：各回60名

大阪：12月5日 10:30〜12:00／13:30〜15:00

会場：ヒルトン大阪 定員：各回60名

郵船クルーズ＝https://www.asukacruise.co.jp