アイドルがキレキレすぎるバルシャーク名乗りを披露 『サンバルカン』ファンもびっくり「なんとキレイなバルシャーク」
アイドルグループ・YUGUREMIの仲昏アジが13日、自身のXを更新。『太陽戦隊サンバルカン』のバルシャークの名乗りシーンの動画を公開した。
【動画あり】YUGUREMIの仲昏アジが公開したキレキレすぎるバルシャーク名乗り
仲昏は、10月25日にバルシャークの写真を公開。大バズしていた。この日は「渋谷で動くバルシャーク」と動画でバルシャークのポージングを披露していた。
この投稿に特撮ファンも反応。「なんとキレイなバルシャーク」「キレキレのバルシャークですね」とコメントしていた。また『乃木坂工事中』で乃木坂46と共演しているバナナマンの日村勇紀もバルシャークのポージングを披露しており、「バナナマンの日村さんも昔、やっていたのを思い出しました」とアイドルファンにとってもおなじみのポーズとなっている。
