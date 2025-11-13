「方言が難解だと思う都道府県」ランキング！ 2位「沖縄県」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「各都道府県の方言に関するアンケート」を実施しました。
その中から、「方言が難解だと思う都道府県」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「沖縄は料理名も地名も難解だから方言も分からない」（40代女性／長崎県）、「沖縄旅行で、ATMも『にふぇーでーびる』と表記されてびっくりしました」（40代女性／静岡県）、「沖縄の方言を使ったYoutube動画を観た時に、字幕がないとなんて言っているのか分からなかったから」（40代女性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「自分のいる県ながら、津軽弁は全くの別言語だと思っています。そもそも単語から違うので何言ってるかわからない笑。わたしは南部弁地域です」（40代女性／青森県）、「青森の方言はイントネーションや語彙が独特で、初めて聞いたときはまったく意味がわかりませんでした。地元の人同士では普通に通じているのに、外部の人には難解で、まるで別の言語のように感じました」（40代男性／北海道）、「仕事で青森の方と関わることがあったが他の方言と違い、雰囲気で意味を察することすら出来なかった」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：沖縄県／63票2位にランクインしたのは、独自の歴史と文化を持つ沖縄県です。青い海と美しい自然に憧れて、毎年多くの観光客が訪れる人気リゾート地。沖縄の方言「ウチナーグチ」は、琉球語がルーツとなっているため、標準語とは文法も語彙（ごい）も大きく異なります。初めて聞くと、単語や発音が全く違っていて、まるで外国語のようで驚く人も多いのではないでしょうか。沖縄県ならではの異文化的な言葉の響きが「難解さ」として高く認識されたようです。
1位：青森県／154票第1位は、154票と圧倒的な票数を集めた青森県でした。本州最北端に位置し、豊かな自然や歴史的な文化が魅力の東北地方の玄関口です。特に津軽弁は、「何を言っているのかまったくわからない」と評されることが多い方言の代表格。テレビ番組で特集されることも多く、標準語からの隔たりが非常に大きいことが、「最も難解な方言」というイメージを決定づけたようです。冬の雪景色の中で聞く津軽弁は、格別かもしれません。
