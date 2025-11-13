元NMB48・山田菜々プロデュースのアイドルグループ、あすから一部活動再開 移動中の交通事故でメンバーが緊急搬送されていた【全文】
現在活動を休止している、元NMB48・山田菜々プロデュースの8人組アイドルグループ『すべての瞬間は君だった。』の公式Xが13日に更新され、あす14日から一部活動を再開すると発表した。
【写真】山田菜々プロデュースのアイドルグループ『すべての瞬間は君だった。』
「SNS再開のお知らせ」と題し「現在活動を休止しているすべての瞬間は君だった。ですが、11月14日より一部の活動を再開いたします。14日の20時以降、ファンクラブのメッセージから活動を再開し、その後、順次SNSの投稿を再開していきます」と報告。メンバーが回復の傾向にあることはすでにお伝えした通りですが、それぞれのコンディションには個人差があります。SNSの更新に関しては、個々のベースで行っていきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。また、事故や怪我の状況に関してのメンパーへの質問はお控えください」と呼び掛けた。
「レッスンや個人の活動も順次再開していきますが、ライブ活動の再開につきましては、もう少し時間をください(12月に入ってからの再開となります)。こちらも状況が固まり次第、公式から皆様にお伝えいたします」と案内。「皆様のお手元にある特典券は12月末まで使用期限を延長させていただきます。また、ファンクラブのデジタル特典券に関しましては、ライブ活動再開のタイミングで活動休止期間分を補填する対応を行わせていただきます。その他、運営面での告知も随時公式からお伝えいたします」と伝えた。
続けて「この点も、メンバーへの質問はお控えいただければと思います。必要がございましたら、運営にお問い合わせください。引き続き、すべての瞬間は君だった。の応援をどうぞよろしくお願いいたします」と改めて呼び掛け結んだ。
同グループについては、10月28日にXで関係者が乗った車がイベント会場への移動中に事故に遭い、メンバーが緊急搬送されていたことを報告。「メンバーは事故の直後に緊急搬送され命に別状はないことを確認しています。また現在の状況としましてはそれぞれ家に帰宅し、安静にしております」「ただ怪我をしており、療養が必要なため今後1週間の【SNS、配信含む活動】は全て休止させていただきます」「その後の活動につきましては現在、事故の影響で精神的にも大きなダメージを負っているためメンバーの心身を第一とし、日頃より応援してくださる皆様には追ってのご報告とさせていただきます」と伝えていた。
【全文】
SNS再開のお知らせ (2025.11.13)
現在活動を休止しているすべての瞬間は君だった。ですが、11月14日より一部の活動を再開いたします。14日の20時以降、ファンクラブのメッセージから活動を再開し、その後、順次SNSの投稿を再開していきます。
メンバーが回復の傾向にあることはすでにお伝えした通りですが、それぞれのコンディションには個人差があります。SNSの更新に関しては、個々のベースで行っていきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。また、事故や怪我の状況に関してのメンパーへの質問はお控えください。
レッスンや個人の活動も順次再開していきますが、ライブ活動の再開につきましては、もう少し時間をください(12月に入ってからの再開となります)。こちらも状況が固まり次第、公式から皆様にお伝えいたします。
皆様のお手元にある特典券は12月末まで使用期限を延長させていた。だきます。また、ファンクラブのデジタル特典券に関しましては、ライブ活動再開のタイミングで活動休止期間分を補填する対応を行わせていただきます。
その他、運営面での告知も随時公式からお伝えいたします。この点も、メンバーへの質問はお控えいただければと思います。必要がございましたら、運営にお問い合わせください。
引き続き、すべての瞬間は君だった。の応援をどうぞよろしくお願いいたします。
すべての瞬間は君だった。運営
【写真】山田菜々プロデュースのアイドルグループ『すべての瞬間は君だった。』
「SNS再開のお知らせ」と題し「現在活動を休止しているすべての瞬間は君だった。ですが、11月14日より一部の活動を再開いたします。14日の20時以降、ファンクラブのメッセージから活動を再開し、その後、順次SNSの投稿を再開していきます」と報告。メンバーが回復の傾向にあることはすでにお伝えした通りですが、それぞれのコンディションには個人差があります。SNSの更新に関しては、個々のベースで行っていきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。また、事故や怪我の状況に関してのメンパーへの質問はお控えください」と呼び掛けた。
続けて「この点も、メンバーへの質問はお控えいただければと思います。必要がございましたら、運営にお問い合わせください。引き続き、すべての瞬間は君だった。の応援をどうぞよろしくお願いいたします」と改めて呼び掛け結んだ。
同グループについては、10月28日にXで関係者が乗った車がイベント会場への移動中に事故に遭い、メンバーが緊急搬送されていたことを報告。「メンバーは事故の直後に緊急搬送され命に別状はないことを確認しています。また現在の状況としましてはそれぞれ家に帰宅し、安静にしております」「ただ怪我をしており、療養が必要なため今後1週間の【SNS、配信含む活動】は全て休止させていただきます」「その後の活動につきましては現在、事故の影響で精神的にも大きなダメージを負っているためメンバーの心身を第一とし、日頃より応援してくださる皆様には追ってのご報告とさせていただきます」と伝えていた。
【全文】
SNS再開のお知らせ (2025.11.13)
現在活動を休止しているすべての瞬間は君だった。ですが、11月14日より一部の活動を再開いたします。14日の20時以降、ファンクラブのメッセージから活動を再開し、その後、順次SNSの投稿を再開していきます。
メンバーが回復の傾向にあることはすでにお伝えした通りですが、それぞれのコンディションには個人差があります。SNSの更新に関しては、個々のベースで行っていきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。また、事故や怪我の状況に関してのメンパーへの質問はお控えください。
レッスンや個人の活動も順次再開していきますが、ライブ活動の再開につきましては、もう少し時間をください(12月に入ってからの再開となります)。こちらも状況が固まり次第、公式から皆様にお伝えいたします。
皆様のお手元にある特典券は12月末まで使用期限を延長させていた。だきます。また、ファンクラブのデジタル特典券に関しましては、ライブ活動再開のタイミングで活動休止期間分を補填する対応を行わせていただきます。
その他、運営面での告知も随時公式からお伝えいたします。この点も、メンバーへの質問はお控えいただければと思います。必要がございましたら、運営にお問い合わせください。
引き続き、すべての瞬間は君だった。の応援をどうぞよろしくお願いいたします。
すべての瞬間は君だった。運営