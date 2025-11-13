木村拓哉、愛犬と共に53歳の誕生日祝福に感謝「行けるところまで行ったります！」「そんな気持ちで」
俳優の木村拓哉さんは11月13日、自身のInstagramを更新。誕生日に寄せられた多数の祝福メッセージに感謝し、愛犬とのツーショットを公開しました。
【写真】愛犬を抱き締める木村拓哉
また「『何処まで行けるかは分かりませんが、行けるところまで行ったります！』そんな気持ちで歩いていたら、9500歩を軽く超えてました……」とも報告。愛犬の散歩を普段からたくさんしていることが分かります。
また木村さんの次女でモデルのKoki,さんも「Happy birthday to the best dad in the world」と祝福し、愛犬とたわむれる木村さんの姿や過去の家族ショットを公開していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)
【写真】愛犬を抱き締める木村拓哉
「行けるところまで行ったります！」木村さんは「沢山のバースデーメッセージをありがとう！」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬を抱っこし、キスをしているのでしょうか、顔を寄せています。同日、53歳の誕生日を迎えた木村さんですが、格好良さは増す一方です。
娘たちも誕生日を祝福木村さんの長女で、モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは同日、「父の誕生日!!!!!! HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY 53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜 プレゼントはまだ待って、ゲット出来てないから」とつづり、過去の家族ショットを公開。
また木村さんの次女でモデルのKoki,さんも「Happy birthday to the best dad in the world」と祝福し、愛犬とたわむれる木村さんの姿や過去の家族ショットを公開していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)