ライフネット生命は、「ライフネット生命の定期がん保険」、「ライフネット生命の定期がん保険レディース」を12月1日（予定）に発売する。

また、現在販売中のがん保険「ダブルエール」（終身型）は販売終了となり、「ライフネット生命の終身がん保険」、「ライフネット生命の終身がん保険レディース」としてリニューアルし、同日に発売する。





がんのように、治療が比較的長く、再発というリスクもある大きな病気については、収入の減少と治療費や生活費の負担が想定以上になる場合がある。そのため、がんになったときの経済的なことへの不安は治療に対する不安とほぼ同等であるともいわれており、それを、がん治療における「経済毒性」という。経済毒性は、（1）支出の増加、（2）収入・資産の減少、（3）不安感の3つの要素で構成される。

高額療養費制度などの公的医療保険によって医療費の自己負担には上限が設けられているが、がんになったときの経済的負担と不安の両方を少しでも軽減するためには、民間のがん保険を活用する必要があるといえる。

保険期間が10年の定期がん保険をライフネット生命が開発したのは、加入時の保険料が安く抑えられて、大きな保障を用意しやすいがん保険であれば、一人でも多くの人ががんの保障を手に入れやすくなると考えたから。また、保障のメインとなる「がん診断一時金」は、用途が自由なので、生活費の補填に活用したり、通院時の出費に充てたりなど、経済的不安を解消する一助になる。

実際に、ライフネット生命が行った「がんとお金の調査」の最新の調査（ライフネット生命保険 がん経験者に聞いた「がんとお金」の調査2025）ではがん経験者の方が経済的に困っている様子が浮き彫りになった。このことから、「浮いた分を貯蓄に回せるくらいの手頃な保険料で、がんの保障を確保しておく」ことと、「用途が自由でまとまった額を得られる給付金で備えておく」ことがどれだけ大切かわかる。

ライフネット生命のがん保険には「ライト」「あんしん」「あんしんプラス」の3つのコースがあり、長引くがんの治療にかかる治療費を助ける「治療サポート給付金」（あんしん、あんしんプラス）と収入減少をカバーする、「がん収入サポート給付金」（あんしんプラス）も用意している。

治療サポート給付金は対象となるがん治療を受けた場合、月に1回10万円を回数無制限で受け取ることができるため、治療がいつまで続くのかわからないときの経済的不安と心理的不安、両方の支えになるう。なお、治療サポート給付金は、入院・通院、再発・転移を問わない。また、がん収入サポート給付金は、がんと診断された翌年から生存を条件に、50万円〜150万円（がん診断一時金×50％）を年に1回最大5回まで受け取れるため、がん罹患後に増えた支出の補填や、生活費の足しにしてもらうことができる。加えて、がんと診断されたら、それ以降の保険料の払い込みは免除となる。これは、特約などのオプションではなく、「あんしん」「あんしんプラス」のコースを選択した人すべてに適用される。

多くのがん保険は、保険期間の開始から3ヵ月（90日）は保障がないという免責期間が設けられている。保障がない期間にもかかわらず保険料を払わなければならない点は、生活者にとって不合理ではないかと考え、ライフネット生命の新しいがん保険では、免責期間中は保険料をいただかないことに決めた。この対応をしているがん保険はまだ多くない（保険料を割り引いているものではない）。

がんでの入院日数はこの20年ほどで約半分以下にまで短くなり、治療のメインが入院から通院に変わったことがわかる。これによって、入院が給付金の支払条件であった旧式のがん保険のままだと、がんになっても保障が得られなかったというようなことが実際に発生している。

「がんとお金の調査」でも、医療保険やがん保険など、疾病に備える保険に加入していた人（全体の85％）のうち、2割の人が「給付金を受け取れなかった」と回答し、「今はほとんど通院での抗がん剤治療が主流で、入院保険はまったく使えなかった（50代 正社員）」といった声もあった。「ライフネット生命の定期がん保険」は保険期間が10年のため、働き盛りの間にがん保険を追加して保障を手厚くしておきたいといった要望に応えやすい保険となっている。古いがん保険に入っている人は、がん保険をアップデートしてほしいとのこと。

12月に定期型のがん保険を発売することで、ライフネット生命では、死亡保険、医療保険、がん保険を定期型でそろえることが可能になる。また、医療保険とがん保険に関しては、保険期間の更新時*3にそのときの健康状態にかかわらず、終身型に移行できるので、健康リスクに対する一生涯の保障を確保することが可能。定期型で保障に特化した保険をそろえているライフネット生命なら、必要な期間にあわせて、手頃な保険料で「死亡・入院手術・がん」のリスクに備えることができるため、保険料負担が抑えられる。保険料を抑えられた分を、貯蓄やNISAなどの資産形成に回すことができるようになり、結果として、将来の不安を解消し、今の暮らしも豊かにすることができるようになる。

保険に入るときは、「必要な期間に必要な保障で備える」ということを前提とし、公的な保障だけでは足りない分を民間の保険で補い、保障が過剰になり保険料が膨らんでしまうのを防ぐことが大切。また、「保険と貯蓄・投資は分けて考える」という点も、保険料が過剰にならないポイント。ライフネット生命は、生活者の保険選びが満足いくものになるよう、生命保険よりももっと大切なことにお金を使ってほしいという思いを、これからも保険商品やサービスに反映させていく考え。

［発売日］12月1日（月）

ライフネット生命＝https://www.lifenet-seimei.co.jp