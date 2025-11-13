好き＆ビールを飲んでみたい「東京都のクラフトビールブルワリー」ランキング！ 2位「OGA BREWING」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜30日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「クラフトビールのブルワリーに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「好き＆ビールを飲んでみたい東京都のクラフトビールブルワリー」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「『新しいスタンダード』を掲げ、シンプルで心地よい味わいのクラフトビールを提供しているから」（40代男性／静岡県）、「素材や製法にこだわりを感じるから」（20代女性／滋賀県）、「知人からおいしいと聞いたから」（40代男性／福岡県）、「電車の駅からアクセスが良さそうなので行ってみたい」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「上品な味わいがするから」（20代女性／栃木県）、「ここは行ったことがあって、テラスでも飲めるし、食事と一緒に楽しめる場所で、美味しかったから」（20代女性／岐阜県）、「VERTEREはSNSでも話題になることが多く、現代的で洗練されたクラフトビールを製造している印象があるため」（20代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「好き＆ビールを飲んでみたい東京都のクラフトビールブルワリー」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：OGA BREWING（オージーエールブルーイング）／21票東京都三鷹市にある、街に溶け込むようなクラフトビールブランドが「OGA BREWING」です。住宅街の一角に佇む小さな醸造所は、三鷹で初めてのクラフトビールブルワリー。これまでに150種類以上ものオリジナルレシピを生み出し、独自の設備でいろいろなスタイルのビールをていねいに醸造しています。地元のあたたかな雰囲気と職人の情熱が詰まったビールは、日常の中で気軽に楽しめる“街のクラフト”として親しまれています。
1位：VERTERE（バテレ）／25票東京都の西側、深い緑と清らかな水に包まれた奥多摩町。この自然豊かな地でビールを醸すのが「VERTERE（バテレ）」です。多摩川の源流域に湧く良質な天然水を使い、ホップの香りが際立つIPAやサワーエールなどのモダンなスタイルを次々と生み出しています。都心から少し離れた静かな場所でつくられるビールは、洗練されながらも自然のぬくもりを感じる味わい。高品質で革新的なビールを求めるファンから、熱い支持を集めています。
回答者からは「上品な味わいがするから」（20代女性／栃木県）、「ここは行ったことがあって、テラスでも飲めるし、食事と一緒に楽しめる場所で、美味しかったから」（20代女性／岐阜県）、「VERTEREはSNSでも話題になることが多く、現代的で洗練されたクラフトビールを製造している印象があるため」（20代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)