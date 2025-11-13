Q. 喉が痛くてたまらず、冷たいアイスばかり食べています。逆効果って本当ですか？【管理栄養士が回答】
Q. 喉が痛くてたまらず、冷たいアイスばかり食べてしまいます。逆効果でしょうか？Q. 「風邪をひいてしまって、喉が痛くてたまりません。食べやすいので、冷たいアイスばかり食べてしまいます。冷たいものは喉に悪いと言われたのですが、控えたほうがいいのでしょうか？」
A. 喉に炎症がある場合、アイスは逆効果になる可能性があります。注意しましょう喉が痛いとき、冷たいアイスを食べると喉がスーッとして、気持ちがいいですよね。しかし残念ながら、これは一時的な感覚に過ぎません。喉に炎症がある場合、冷たいアイスは逆効果になることがあります。
そのため、喉が痛いときはアイスはなるべく控え、喉に負担をかけないことが大切です。熱過ぎず冷た過ぎない食べ物で、喉をいたわってあげてください。食欲がない場合は、無理に食べなくても大丈夫です。早く回復するためにも、適温にした茶碗蒸しやうどん、ハーブティーなど、喉に優しい食べ物・飲み物を少しずつ試してみてください。
▼平井 千里プロフィール
メタボ研究を行いエビデンスに則ったダイエットを教える管理栄養士。小田原短期大学 食物栄養学科 准教授。女子栄養大学大学院（博士課程）修了。前職の病院での栄養科責任者、栄養相談業務の経験を活かし、現在は教壇に立つ傍ら、実践に即した栄養の基礎を発信している。
(文:平井 千里（管理栄養士）)