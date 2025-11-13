「やっぱこの人『ガチ』なんだよなー笑」小野田紀美大臣、愛用ペンが話題に！ 「レベルが違ったwwww」
小野田紀美経済安全保障担当大臣は11月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛用しているペンを明かし、話題となっています。
【投稿】小野田紀美の愛用ペンとは？
「それでこそ岡山オタクの星」一般ユーザーは「さすがチームサナエキャプテン小野田紀美大臣 サナ活してる」とつづり、小野田大臣の使用している赤いペンに注目した写真を投稿。それに対し、小野田大臣は「ごめんなさい違う推し活です…」と自ら訂正しました。また、2024年10月12日の投稿を引用し、そのペンが人気アニメシリーズ『TIGER & BUNNY』（MBSほか）のキャラクター「バーナビー・ブルックス Jr.」がデザインされたものであることを明かしています。
ファンからは「タイバニですやん！」「ご本人自ら回答とは」「レベルが違ったwwww」「内閣入りしてもなお1ミリもブレない」「急に親近感湧きますね」「それでこそ岡山オタクの星」「やっぱこの人『ガチ』なんだよなー笑」「きっと完売するんじゃなかろうか…」などの声が寄せられました。
アニメ・漫画好きとして知られる小野田大臣アニメ・漫画好きとして知られる小野田大臣。2024年12月22日の投稿では「本日ぶちコミFINALでした」と、岡山県・岡山ドームなどで行われたイベント「ぶちすげぇコミックバトル THE FINAL」に参加したことを報告していました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
