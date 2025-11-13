女のコのドキッとする部分といえば♡ 鎖骨フェチに刺さる【モテコーデ＆アイテム】

実はひそかに多いのが、“鎖骨フェチ”なメンズたち！そこで今回は、中川紅葉、北里琉、中村里帆とともに、今注目の「鎖骨見せモテコーデ＆アイテム」をご紹介します。「女のコのどのパーツにドキッとする？」と質問したところ、胸元や脚よりも声が集まったのは、なんと“鎖骨”でした♡

ひそかに多かった！“鎖骨フェチ”なメンズたち

「女のコのどのパーツにドキッとする？」と質問したところ、胸元や脚よりも声が集まったのは、なんと“鎖骨”だったんです！

そうともなれば！鎖骨見せ服を手に入れない手はないでしょう♡

「首すじや鎖骨が見えている服にときめきます。女のコのきゃしゃな感じがよく出る部分なので！」柴田くん（社会人・28才）

「可愛い人はみんな鎖骨が出る服を着ているイメージ（笑）。5割増しで美人に見える！」さとしくん（社会人・28才）