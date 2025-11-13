女のコのドキッとする部分といえば♡ 鎖骨フェチに刺さる【モテコーデ＆アイテム】
実はひそかに多いのが、“鎖骨フェチ”なメンズたち！そこで今回は、中川紅葉、北里琉、中村里帆とともに、今注目の「鎖骨見せモテコーデ＆アイテム」をご紹介します。「女のコのどのパーツにドキッとする？」と質問したところ、胸元や脚よりも声が集まったのは、なんと“鎖骨”でした♡
ひそかに多かった！“鎖骨フェチ”なメンズたち
そうともなれば！鎖骨見せ服を手に入れない手はないでしょう♡
「首すじや鎖骨が見えている服にときめきます。女のコのきゃしゃな感じがよく出る部分なので！」柴田くん（社会人・28才）
「可愛い人はみんな鎖骨が出る服を着ているイメージ（笑）。5割増しで美人に見える！」さとしくん（社会人・28才）
Cordinate 無理のないラフさがこなれ感を底上げさせる
深ネック
シンプルな深ネックは、背伸び感なく肌見せが叶う頼れるアイテム。ミニワンピで女のコらしさも取り入れながら、ラフさを生かすカジュアルな足元で全体のバランスを維持。
Cordinate 大胆な鎖骨見せトップスは攻めすぎ防止のデニムイン
オフショル
シンプルなオフショルトップスならオトナな印象を即ゲット。デニムをあわせれば、あでやかになりすぎるのを防いでくれる。首元にシンプルなネックレスを添えて鎖骨をよりキレイに見せて。
Cordinate キレイめなジャケットにキャミを仕込んで女みアップ
インナーキャミ
秋冬のムードが高まるブラウンコーデ。メンズが好きだと口をそろえたジャケットは、パフスリーブでしゃれみバクハツ。少し肩を落として、肌見せせよ♡
“鎖骨見せ”アイテム4選♡
Item 【ASURA】オフショルニット
透明感あるカラーにきゅん。
Item 【SPIRALGIRL】アイボリーシャーリングトップス
センターやそでに入ったギャザーで細見え効果も狙えちゃう。
Item 【RESEXXY】ホワイト2wayトップス
真っ白なトップスなら顔まわりを明るく、華やかに見せてくれる。
Item 【Olu.】ボルドーVネックカーディガン
オトナな雰囲気がたっぷりなボルドーがお強い。
撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）、中村里帆
中村里帆
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
北里琉