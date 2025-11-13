女のコのドキッとする部分といえば♡ 鎖骨フェチに刺さる【モテコーデ＆アイテム】

実はひそかに多いのが、“鎖骨フェチ”なメンズたち！そこで今回は、中川紅葉、北里琉、中村里帆とともに、今注目の「鎖骨見せモテコーデ＆アイテム」をご紹介します。「女のコのどのパーツにドキッとする？」と質問したところ、胸元や脚よりも声が集まったのは、なんと“鎖骨”でした♡

ひそかに多かった！“鎖骨フェチ”なメンズたち

「女のコのどのパーツにドキッとする？」と質問したところ、胸元や脚よりも声が集まったのは、なんと“鎖骨”だったんです！

そうともなれば！鎖骨見せ服を手に入れない手はないでしょう♡

MEN'S COMMENT

「首すじや鎖骨が見えている服にときめきます。女のコのきゃしゃな感じがよく出る部分なので！」柴田くん（社会人・28才）

「可愛い人はみんな鎖骨が出る服を着ているイメージ（笑）。5割増しで美人に見える！」さとしくん（社会人・28才）

Cordinate 無理のないラフさがこなれ感を底上げさせる

深ネック

シンプルな深ネックは、背伸び感なく肌見せが叶う頼れるアイテム。ミニワンピで女のコらしさも取り入れながら、ラフさを生かすカジュアルな足元で全体のバランスを維持。

レイヤードワンピース 9,350円／ASURA（HANA KOREA）肩にかけたカーディガン 7,700円／RESEXXY レッグウォーマー 1,650円／靴下屋（Tabio）ムートンスリッポン 19,800円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate 大胆な鎖骨見せトップスは攻めすぎ防止のデニムイン

オフショル

シンプルなオフショルトップスならオトナな印象を即ゲット。デニムをあわせれば、あでやかになりすぎるのを防いでくれる。首元にシンプルなネックレスを添えて鎖骨をよりキレイに見せて。

オフショルニット 6,600円／RESEXXY デニムパンツ 7,590円／MORE self LOVE 2連ネックレス 2,640円／GOLDY 

Cordinate キレイめなジャケットにキャミを仕込んで女みアップ

インナーキャミ

秋冬のムードが高まるブラウンコーデ。メンズが好きだと口をそろえたジャケットは、パフスリーブでしゃれみバクハツ。少し肩を落として、肌見せせよ♡

キャミソール 1,870円／emsexcite（R1000）パフスリーブジャケット 9,900円／LiLiRena フレアーパンツ 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）

“鎖骨見せ”アイテム4選♡

Item 【ASURA】オフショルニット

透明感あるカラーにきゅん。

オフショルニット 15,400円／ASURA（HANA KOREA）

Item 【SPIRALGIRL】アイボリーシャーリングトップス

センターやそでに入ったギャザーで細見え効果も狙えちゃう。

アイボリーシャーリングトップス 6,490円／SPIRALGIRL

Item 【RESEXXY】ホワイト2wayトップス

真っ白なトップスなら顔まわりを明るく、華やかに見せてくれる。

ホワイト2wayトップス 6,600円／RESEXXY

Item 【Olu.】ボルドーVネックカーディガン

オトナな雰囲気がたっぷりなボルドーがお強い。

ボルドーVネックカーディガン 8,600円／Olu.

撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）、中村里帆

