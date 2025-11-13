二宮和也、人気俳優が「待ってる最中もほぼ裸」撮影裏の姿告白「撮ってる時期は寒かったんですけど」【イクサガミ】
【モデルプレス＝2025/11/13】嵐の二宮和也が11月13日、東京・浅草寺で行われたNetflixシリーズ「イクサガミ」 (全6話一挙配信）戦神祭に出席。共演者の裏話を明かした。
【写真】二宮和也が告白 待機中も「ほぼ裸」だった人気俳優
イベントでは、撮影現場で印象に残っている瞬間についてトークを展開。二宮は「裏話っていうと、やっぱ英明さんがずっとほぼ裸っていうのが…」と伊藤英明について暴露した。
「撮ってる時期は寒かったんですけど」と振り返り、「待ってる最中もほぼ裸で。ほぼ裸で待ってる最中に、英語の勉強してて」「後ろから見てたんですけど、無骨で、英語ずっと言ってるんですよ」と告白。それを受け伊藤が「ちょっとその話忘れたいんで…」と恥ずかしそうに口を開くと、司会からは「あれ。英語使うシーンありましたっけ？」の声が。これに伊藤は「いや、ないんですけど、まあ世界に羽ばたく作品なので。英語でインタビューに応えられるように」と機転を利かせた回答をし、共演者を感心させていた。
原作は、時代小説家・今村翔吾が武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描き、“最高のエンタメ時代小説”とも各界から称される同名小説「イクサガミ」シリーズ。プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田准一が、「人斬り刻舟」の異名を持つ主人公・嵯峨愁二郎を演じ、生と死が交錯する壮絶なバトルを展開する。
イベントには、岡田、二宮、伊藤をはじめ、藤崎ゆみあ（※「崎」は正式には「たつさき」）、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、玉木宏らキャストと、藤井道人監督が登壇。また、本作の制作スタッフたちがこの日のためだけに再集結し、一夜限りのLIVE殺陣アクションも繰り広げた。（modelpress編集部）
