◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 第１日（１３日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

ツアー初優勝を狙う３１歳の黒木紀至（のりゆき、ＵＭＫテレビ宮崎）は６バーディー、３ボギーの３アンダー６７で回り、首位と２打差の１０位と好発進した。

出だし１番で４メートル、２番は１・５メートルに寄せて連続バーディー発進。高速グリーンに苦戦しながらも６バーディーを重ねた。コースはプライベートで１度回ったことがあるが、今大会は初出場。「初めてのＶＩＳＡにしては上出来かな」とうなずいた。

１１日に静岡・葛城ＧＣに足を運び、４年前から師事するツアー１８勝で１２年賞金王の藤田寛之（葛城ＧＣ）に指導を受けた。「低く抑えるように打つイメージでスイングしたら」と師匠からアドバイスを受け、ショットが安定。「習う前に比べたら全然良くなった」といきなり効果が出た。

バッグを担いだのは妻で女子プロゴルファーの山村彩恵。今年２月に結婚し、第１子の長女が誕生した。現在は産休中で、７月下旬からキャディーを務め、今大会で９回目。妻が得意なパッティングのライン読みなどでサポートを受け、二人三脚で好スコアを生んだ。黒木は「心強いですね」、山村は「ショットが調子良さそうで、１００ヤード以内は安心して見られました」と笑顔を見せた。

宮崎・日章学園出身で、１４年にプロ宣言。１５年にツアーデビューしたが、いまだ優勝はない。賞金ランク６２位につける黒木は「目の前の目標はシード」と掲げつつ、「明日もしっかりマネジメントしながら、ダボは打たないように、しっかりプレーしたい」と見据えた。