◆第６６回東海菊花賞・ＳＰ１（１１月１３日、名古屋・ダート２０００メートル）

単勝１・０倍と圧倒的な支持を集めていたシンメデージー（牡４歳、高知・打越勇児厩舎、父コパノリッキー）は２着に敗れた。２番手から進めたが、逃げていた３番人気のマッドルーレット（牡７歳、名古屋・川西毅厩舎、父カジノドライヴ＝加藤聡一騎手）との差を最後の直線でも詰めることができず、１馬身半差をつけられてゴールに入った。

同馬は今年のはがくれ大賞典（佐賀）など、地方重賞を５勝。今年５月の名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２、２月の佐賀記念・Ｊｐｎ３で２着とダートグレード競走でＪＲＡ勢を相手に好走。今回は圧倒的な支持を集めており、２番人気のメイショウタイセツ（４着）は９・６倍だった。

シンメデージーとコンビを組み続けてきた吉原寛人騎手＝金沢＝は史上２人目の地方重賞２００勝がかかっていたが、持ち越しとなった。１６日の金沢の重賞・徽軫（ことじ）賞ではリケアマロン（牝４歳、金沢・加藤和義厩舎、父トビーズコーナー）に騎乗。なお、歴代最多は安藤勝己元騎手の２３１勝となっている。

圧倒的１番人気が敗れ、ＳＮＳでは様々な反応がわき起こっている。「シンメデージー負けるの！？」「シンメデージー負けたんかマジで」「単勝１．０倍で負けたんかい」「単勝元返しで負けたってマ？？？？？」「嘘だよな…？？」などのコメントが投稿されている。