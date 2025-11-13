パスタ専門店「ジョリーパスタ」から今年も福袋の発売が決定！

2026年は人気絵本シリーズ「くまのがっこう」とコラボレーションした「ジョリーパスタの冬の福袋 2026」が販売されます。

この福袋は、絵本『ジャッキーのトマトづくり』をモチーフにしたオリジナルデザインのグッズを詰め込んだ内容。

もこもこ・ふわふわ素材のキルティングバッグや湯たんぽ、中綿マフラーなど、寒い冬の季節にぴったりです。

さらに全国の店舗で使える4,000円分のお食事券も付いてくるため、5,000円（税込）という価格はかなりオトク！

購入方法は、ジョリーパスタ公式アプリからの抽選応募。

11月13日から始まる第1次抽選と、11月19日からの第2次抽選の2回のチャンスがあります！

福袋の詳細情報

商品名：ジョリーパスタの冬の福袋 2026

価格：店舗受け取り・5,000円（税込）、宅配受け取り・5,500円（税込）

抽選販売受付期間：第1次：11月13日（木）10:00〜11月17日（月）18:00、第2次：11月19日（水）10:00〜11月24日（月）18:00

受け取り期間：店舗受け取り：12月22日（月）〜12月31日（水）、宅配受け取り：12月19日（金）から順次発送予定

受け取り店舗：全国のジョリーパスタ 320店舗（11月12日時点）

決済方法：ジョリーパスタ公式アプリにて、クレジットカードまたはPayPay決済

福袋の内容

1. くまのがっこう キルティングバッグ（サイズ：約W270×D140×H250mm）

2. くまのがっこう 湯たんぽ（サイズ：約W190×H305mm）

3. くまのがっこう 中綿マフラー（サイズ：約W960×H150mm）

4. ジョリーパスタ スパゲッティ（100g×5束）

5. ジョリーパスタお食事券 4,000円分（500円×8枚）※有効期間は2026年1月1日（木・祝）〜2026年6月22日（月）。1回の食事で複数枚の利用可能。本券1枚で飲食代金（税抜）から500円を値引き。売店商品は除く。

注意事項

※ 抽選の応募はジョリーパスタ公式アプリのみ。

※ 宅配の日時指定は不可。

※ 天候や物流の状況により、宅配の発送が遅れる場合あり。

※ 1次抽選で当選した場合は2次抽選に応募不可。1次抽選で落選した場合は2次抽選に再度応募可能。1次抽選に応募しなかった場合も2次抽選に応募可能。

※ 受け取り店舗は抽選応募時に指定可能。応募後の変更は不可。

※ クレジットカードは本人認証サービス（3Dセキュア）に対応したカードのみ使用可能。

※ 当選確定後、期日までに購入手続きを完了できない場合は当選は無効となる。

※ 決済完了後、購入者都合によるキャンセルは不可。