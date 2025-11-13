特集は、リンゴ。温暖化の影響を受けながら進化を続ける信州のリンゴ最前線を取材しました。



見た目は真っ赤、というより“赤黒い”リンゴ！



3年前、ここ信州で生まれた、新しい品種です。



このリンゴ、驚きなのは、その中身！



赤黒い皮に覆われた信州生まれの新しいリンゴ。



切ってみると…。



なんと、ご覧の通り、中まで赤いんです！



その名は「IHR-17」、“リンゴ王国”信州でも珍しい、いわゆる赤果肉品種。





2022年に品種登録された令和生まれのリンゴです。リンゴに囲まれるこちらの男性こそ、IHR-17の生みの親、伊那市の伴野潔さん。信州大学農学部の教授としてリンゴの品種開発を行い、退職後も自ら研究所を立ち上げ開発を続けています。これまでに関わった登録品種の数は、実に10品種！そんな伴野さんの最新作がIHR-17です。伴野さん「圧倒的に果肉が赤い。アントシアニン含有量が高いということで果肉が赤くなるという特徴を持っています。」抗酸化作用を持つポリフェノールの一種、アントシアニン。その含有量が、皮の部分で秋映のおよそ1.5倍、果肉にも豊富に含まれているといいます。これまでも果肉が赤い品種はありましたが、渋みや酸味が強く、ほとんど市場に出ることはありませんでした。伴野さんはともに赤い果肉を持つ「いろどり」と「ハニールージュ」、その2つを交配させて生でも食べられる品種を生み出しました。果たして、お味は？開発した理由は2つ。研究者としての探求心、そして「健康」でした。伴野さん「普通リンゴって欧米だと丸かじりしますけど日本だと皮をむいて食べますよね。果肉の中にアントシアニンが含まれてればそのまま摂取できるようになってくるんですけれども。健康増進というのがそういうとこも役立つんじゃないかと」これまでにすでに1700本ほどの苗が伴野さんのもとから県内外へ送り出されています。色も味も個性豊かなIHR-17。徐々に栽培が広がる中、商品化も進んでいます。こちらは、IHR-17を使って開発されたシードル。これまでにはないロゼワインのような赤色に仕上がりました。長野サンヨーフーズ企画開発部 山根草亮さん「まずパッと見ての色の違いというところで、目を惹かれますし、やっぱり食べてみても、今までにないような風味ですので、そちらに関してもかなり評価をいただいて」これまでの商品と差別化が図りやすいのが魅力で、今後、生産量を増やす計画です。明るい未来が開ける一方で、リンゴ栽培に今、影を落としているのが…、「温暖化」。全国一の産地・青森県での収穫量は、おととし、温暖化によって前の年から15パーセント減少、過去3番目の少なさでした。その温暖化を逆手に取り、チャンスに変えようという動きがあります。10月、須坂市の県果樹試験場で行われた、ある視察。県果樹試験場栽培部 江口直樹部長「事前に聞いていると、新しくリンゴ栽培を志す方と聞いていますので、強く引き込むために場長の中澤も一緒に来ました。」やってきたのは、茅野市や富士見町、原村といった八ヶ岳の西側エリアの農業関係者などです。温暖化の影響でこれまでの産地での品質維持が難しくなっている中、新たな産地として名乗りを上げています。サンふじの収穫が始まった茅野市のリンゴ園。野口昴大さんは祖父が始めた畑を受け継ぎました。手作業で授粉を行うなど代々、質の高いリンゴ作りを心掛けてきました。茅野市を含む八ヶ岳の西側エリアでは、12月、リンゴの生産者を育成するアカデミーが開講する予定で、野口さんはその特別講師を務めます。茅野市のリンゴ農家 野口昴大さん「ワクワクしているというか。面白いことが起きそうだなとは思っています。」茅野市のリンゴの産出額は、有名な産地よりはるかに少ない、6000万円程度。その原因は、立地にあります。リンゴ農家 野口昴大さん「元々茅野市や八ヶ岳の西麓という地域は寒さが厳しいというのと、霜の害というところで、かなり被害が出やすい地域だったんですね」平均およそ800メートルと北信地域に比べても標高が高い茅野市。冬の訪れが早く、春先まで寒さが続く地域です。そのため、霜被害のリスクや収穫時期が遅いフジの栽培にむかないことなどが課題でした。ところがいま、温暖化によってリンゴ栽培に適した地域へと変貌しつつあるのです。10月の視察でも、温暖化の影響について、真剣に耳を傾ける参加者の姿がありました。県果樹試験場 江口直樹部長「基本的に作り方は今まで通りには作れない、変わっていかないといけないといいましたが、元々リンゴがそんなにないところなので、そういう状況を見ながら品種を選定、作り方を選定するという形でリンゴの産地になっていく可能性はあるかなと私は思っています。」原村の農家「イメージは湧きましたね。標高が高いとこに持ってけば、その、気温も低いので、より涼しい環境でりんごを育てられるんじゃないかなと考えてます」茅野市の農家「将来的には野菜だけじゃなくて、果樹とか色々やってた方がリスクヘッジにもなると思うんで、今第1期生でうまくできればチャンスあるんじゃないかなっていう風には感じました。」視察に付き添ったリンゴ農家の野口さんは…。野口果樹園 野口昴大さん「自分が先頭に立って旗を振って、あの地域を盛り上げていけるように、日々勉強しながら、おごることなく一生懸命りんご栽培に取り組んでいきたいなと思ってます」「リンゴ王国・信州」、温暖化でリンゴ栽培はどう変わっていくのか、産地の試行錯誤が続きます。