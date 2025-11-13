イヴ・ロシェのホリデーコレクション♡2025冬ギフトで香りも心も満たされて

フランスNo.1＊ボタニカルビューティーブランド、イヴ・ロシェが2025年11月14日（金）より全国約2,300店舗＋公式オンラインにて、冬だけのホリデーコレクションを数量限定で発売します。温かいバニラベリーと、フレッシュな柑橘×ウッディの2つの香りが、“ラ・ガシリ村にある秘密のメゾン”をイメージしたギフトボックスに詰まって登場♡大切な人への贈りものにも、自分へのご褒美にもぴったりです。＊フランスでの購入金額・購入数量調査「カンターワールドパネル ビューティー2024」参照

2025年限定の香り2種をチェック

今回のホリデーコレクションで展開される香りは2つ。ひとつ目は「ウィンター・ベリー」。温かいバニラやベリー、柔らかな花の香りがムスクに包まれ、暖炉のそばでホットドリンクを楽しむような心地よさです。

そしてふたつ目は「マンダリン＆パインニードル」。フレッシュな柑橘のきらめきに、シャープな松の葉、ウッディな温もりが溶け合う香りで、クリスマスライトや祝祭の喜びを表現しています。

ニュクスのホリデーコフレが登場♡華やぎと潤いを贈る冬の限定セット

ボディケア＆フレグランス、全商品ラインナップ

ウィンター・ベリー／マンダリン＆パインニードル ボディ3点セレクション

価格：各1,980円（税込）

内容：ボディウォッシュ50 mL＋ボディスクラブ30 mL＋ボディローション30 mL

リップ＆ボディキット ウィンター・ベリー／マンダリン＆パインニードル

価格：各1,375円（税込）

内容：ボディウォッシュ50 mL＋リップクリーム4.8 g

ハンド2点キット ウィンター・ベリー＆マンダリン＆パインニードル



価格：各1,980円（税込）

内容：ハンドクリーム30 mL＋ハンドクリーム30 mL

ボディローション390 mL

価格：各1,980円（税込）

自然由来成分96％配合＊

ヘア＆ボディミスト100 mL

価格：各1,595円（税込）

自然由来成分96～97％配合＊

ハンドクリーム30 mL

価格：各990円（税込）

自然由来成分96％配合＊

＊自然由来指数 ISO16128準拠（水を含む）

販売はイオン・ウエルシア系列店舗および公式オンラインストアにて。

贈りものにも◎ホリデー限定ギフトを選ぶポイント

このギフトコレクションの魅力は、香りのストーリーとボタニカルビューティーの背景。

フランス・ラ・ガシリ村にある“秘密のメゾン”をイメージしたボックス入りで、植物由来の成分や香りが日常にワンランク上の演出を添えてくれます。

忙しい年末でも、香りでリセットタイムを作ったり、大切な人との共有ギフトとしても◎。数量限定なので早めのチェックがおすすめです。

香りで始まる、あなたの冬物語♡

この冬、イヴ・ロシェのホリデーコレクションは“香りと植物の魔法”をあなたに届けます。2025年11月14日（金）発売、全国約2,300店舗＆公式オンラインにて数量限定。価格帯は1,375円～1,980円が中心。

香るケアアイテムで、年末年始も自分も大切な人も、とびきりのひとときを♡探していたギフト、もしかしたらここにあります。