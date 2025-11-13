皆さん、デフリンピックをご存知でしょうか？英語で「耳が聞こえない」という意味の「デフ」と、「オリンピック」を組み合わせた聴覚障害者の国際スポーツ大会のことで、今月15日に東京で開幕します。

4年に1度の開催で、日本で初めて開催され、世界80の国と地域から選手およそ3000人が出場します。

陸上競技の4×400mリレーに、鹿児島国際大学3年の島倉杏奈さんが出場します。彼女の強さと笑顔の理由に迫りました。

鹿児島国際大学3年の島倉杏奈さん。先天性の感音性難聴で、耳がほとんど聞こえません。

島倉さんは5月、聴覚障害者の日本選手権200mで入賞し、4×400mリレーの日本代表に選ばれました。

普段の練習は、1人きり。メニューも自分で考え、フォームも自分で確認します。

（島倉杏奈さん）「足が流れていないか、手と足のリズムが合っているか確認している」

（島倉杏奈さん）「仲間と一緒に練習することが一番楽しい。今は1人で練習しているので苦しい時もある」

横浜出身の島倉さん。最初に始めたスポーツは空手でした。小学生の全日本大会で優勝したのち、陸上競技と出会ったのは、中学1年生の時。

（島倉杏奈さん）「部活動体験で、高校3年生の先輩の走りを見て、私もあんなふうに走りたい、陸上部に入ろうと思った。

陸上は厳しい世界。苦しい、やめたいと思う時もあったが、結果がはっきり見えるところが好き」

大学は、母のふるさとでもある鹿児島の学校を選びました。

去年の全国障害者スポーツ大会で200mで優勝するなど、実績を残してきた島倉さん。デフリンピックではリレーに挑みます。

（島倉杏奈さん）「1人で走るときは終わって1人で退場するが、リレーの時はゴールした後にみんなで喜びを分かち合うことができるのが魅力」

普段は1人で練習に打ち込む島倉さんですが、練習が終われば、仲間が待っています。

（島倉杏奈さん）「手話サークルの仲間と会って、笑顔であいさつを交わす時、モチベーションがぐっと上がる」

手話サークルの仲間たち。手話に関心のある学生たちが、島倉さんを囲みます。

（手話サークルの学生）「サークルの準備もしてくれて、手話を覚えるまで必死に教えてくれて、楽しくて全力な子だと思う」

（島倉杏奈さん）「（サークルでは）笑ったり悲しんだり、いろいろな表情をできて、すごくいいなあと。とても楽しい」

仲間の存在を力に、大舞台に挑みます。

（島倉杏奈さん）「メダル獲得を目指して、自分のできることを頑張りたい。感謝・感動・大会の魅力を届けたい」

デフリンピックはあさって15日に開幕。島倉さんがメンバー入りしている4×400mリレーは、混合が17日、女子が24日に行われます。

県内在住の選手では、バレーボール女子の尾塚愛実さんも代表に選ばれています。

