「#やっぱり白田さんは大きすぎた」ギャル曽根、かつての“盟友”との再会を報告 3ショット披露に「懐かしい」「豪華メンバーですね！」
タレントのギャル曽根（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。かつてフードファイターとしてともに活躍したジャイアント白田こと白田信幸氏（46）との“再会”を報告し、同じく大食いタレントの三宅智子との3ショットを披露した。
【写真】「懐かしい」「豪華メンバーですね！」ジャイアント白田＆三宅智子との3ショットを披露したギャル曽根
ギャル曽根は「お久しぶりに白田さんに会えた!!!三宅ちゃんもちょっとお久しぶり #やっぱり白田さんは大きすぎた。 #楽しい時間だったなぁ。 #当時は白田くんって呼んでたから白田くんか白田さんでどう呼ぼうか悩んだくらい久しぶりの再会 #大先輩 #またみんなで集まりたいな #三宅ちゃんありがと」とのコメントとともに、3人で仲良くポーズを取る写真をアップした。
この投稿にファンからは「懐かしいですね」「豪華メンバーですね！」「めちゃくちゃ嬉しそうです」「ほんと白田さんでかいなぁ」「良いねぇ〜、良いねぇ〜」などのコメントが寄せられている。
