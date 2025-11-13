ÆóµÜÏÂÌé¡¡¡ÖÆ±´ü¤ÇÆ±¤¤Ç¯¡×ÌÁÍ§¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¸ªÁÈ¤ß2S ¡Ö¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤è¤Ê¤¡¡×¤Ë¤¤¤¤¤Í»¦Åþ
¡¡Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï¡ÖÆ±´ü¤ÇÆ±¤¤Ç¯¡£Ãæ¡¹¤¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤Þ¤µ¤«Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡¢¡¢¡¢¤È´¶³´¿¼¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤³¤ÎÆüÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë»³ÅÄ¹§Ç·¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ø¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤è¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¾Ð¡¡¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿²¬ÅÄ·¯¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤é2¿Í»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡Ù¤È¿è¤Ê»ö¤ò¡£¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È»£±Æ¼Ô¤¬Æ±ºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡£Åê¹Æ¤«¤éÌó4»þ´Ö»þÅÀ¤Ç6.2Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢1160·ï¤â¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
