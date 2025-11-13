俳優の中村雅俊さん（74）、秋野太作さん（82）、田中健さん（74）が出演する、映画『五十年目の俺たちの旅』（2026年1月9日公開）の予告映像と場面カットが13日、公開されました。

映画は、1975年に連続ドラマとして放送され、青春群像劇として一世を風びした『俺たちの旅』の20年ぶりとなる続編。70代を迎えた中村さん演じるカースケ（津村浩介）と秋野さん演じるグズ六（熊沢伸六）、田中さん演じるオメダ（中谷隆夫）の3人がそれぞれの立場や境遇を飛び越え、その答えを探し求める姿が描かれます。中村さんはこの作品で、主演だけではなく監督も務めています。

■円熟味あふれるカースケ、グズ六、オメダ

解禁された予告映像は、人生の終盤に差し掛かったカースケ、グズ六、オメダの3人が、これからの生き方にまっすぐに向き合い、その答えを探し求めていく姿が、過去のドラマシリーズの映像とともに描かれています。

さらに、主題歌としておなじみの楽曲『俺たちの旅』、『ただお前がいい』が予告映像に収められ、ナレーションは中村さんが担当しています。

また、映画の場面カットも公開され、カースケを中心に70代となった3人の円熟味あふれる姿や、岡田奈々さん演じるオメダの妹・真弓と本気で向き合うカースケの変わらない姿などが写し出されています。