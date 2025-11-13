落ち込む元カレを甘やかす自称・妻…職場で居場所を失ったところに甘い提案!?【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.20】
前の話を読む。ミサはこの期に及んで責任を取らないミチオに切れて出て行った。そして会社にミチオが既婚者であることを隠して自分と交際した、と報告する。ミチオは上司から叱責され、異動命令が下るが…。
■居場所をなくした元カレが頼ったのは…
■すべての原因に慰めを求める
■甘い言葉につられて…
■とはいえ問題は山積で…
■次の段階へ進む話も出る
ミサに不倫と報告され、会社にいられなくなったミチオは、サトコの甘言に乗るかたちでなんと会社を辞めてしまいました。
しかしミチオはサトコに対して責任を取るつもりはまったくありません。異性として見れなくなっていたのです。つまりミチオにとってサトコは、どこまでも「都合の良い存在」だったのですね。
そんなある日、「そろそろ子どもがほしいな」サトコのひと言が、ミチオのぬるま湯みたいな日々に冷や水を浴びせたのです。
さて、どう責任をとるのでしょうか…。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)