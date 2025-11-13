21:00　
ブラジル小売売上高（9月）
予想　1.8%　前回　0.4%（前年比)

グリーン英中銀委員、中央銀行の独立性について講演

22:00　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）
エルダーソンECB理事、銀行監督会議出席

14日
0:30　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）

2:00　
米週間石油在庫統計

2:15　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）

2:20　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

2:30　
テュディン・スイス中銀理事、金融市場会議出席

3:00　
米30年債入札（250億ドル）

5:10　
ガイNZ中銀外部委員、世界経済について講演


米主要企業決算
ウォルトディズニー、アプライドマテリアルズ

※予定は変更されることがあります。