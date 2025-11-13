ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

ブラジル小売売上高（9月）

予想 1.8% 前回 0.4%（前年比)



グリーン英中銀委員、中央銀行の独立性について講演



22:00

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）

エルダーソンECB理事、銀行監督会議出席



14日

0:30

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）



2:00

米週間石油在庫統計



2:15

ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）



2:20

ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



2:30

テュディン・スイス中銀理事、金融市場会議出席



3:00

米30年債入札（250億ドル）



5:10

ガイNZ中銀外部委員、世界経済について講演





米主要企業決算

ウォルトディズニー、アプライドマテリアルズ



※予定は変更されることがあります。

