ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル小売売上高（9月）
予想 1.8% 前回 0.4%（前年比)
グリーン英中銀委員、中央銀行の独立性について講演
22:00
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）
エルダーソンECB理事、銀行監督会議出席
14日
0:30
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）
2:00
米週間石油在庫統計
2:15
ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）
2:20
ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:30
テュディン・スイス中銀理事、金融市場会議出席
3:00
米30年債入札（250億ドル）
5:10
ガイNZ中銀外部委員、世界経済について講演
米主要企業決算
ウォルトディズニー、アプライドマテリアルズ
※予定は変更されることがあります。
