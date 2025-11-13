¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤àÀÐÀîÎË¤Ï½éÆü71¤È¿¤Ð¤»¤º61°Ì¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Çº¸¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡×
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÂè1Æü¡Ê2025Ç¯11·î13Æü¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¸æÅÂ¾ì¥³¡¼¥¹¡á7262¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤àÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î71¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢61°Ì¤È¶ì¤·¤¤³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°È¾¤Î14¡¢15ÈÖ¤¯¤é¤¤¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò1²ó¤âÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¥¿¥Õ¤Ê»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡12ÈÖ¤Ç¥Ô¥ó¼êÁ°¤«¤é²¼¤Ã¤Æ¾å¤ëÆñ¤·¤¤20¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤À¤¬Ä¾¸å¤Î13ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³°¤·¡¢17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥°¥ê¡¼¥óº¸¤ËÍî¤È¤·2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¤ì¤º¥Ü¥®¡¼¡£18ÈÖ¤Ç¤â2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬¥«¥Ã¥×¤ò¤½¤ì¤ë¤Ê¤É¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁ°½µ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï½éÆü¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¥È¥Ã¥×10¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê7°Ì¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Àè½µ¤â¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬º¸¡¢º¸¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£Æü¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÈô¤Ð¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ëº¸¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·Ù²ü¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¿¶¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¤»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£