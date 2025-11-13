県の宣伝課長として、愛くるしい姿が人気のマスコットキャラクター「トッキッキ」。ことし誕生から20周年を迎えました。20年間、県のPRを頑張ったことに対して11月12日、花角知事がトッキッキに感謝状を贈りました。



職員に手を引かれやってきたトッキッキ。12日に行われたのは誕生20周年を記念した感謝状の贈呈式です。



トッキッキは、2009年に新潟県で開催された「トキめき新潟国体・トキめき新潟大会」のマスコットキャラクターとして、2005年に誕生。男の子の「とっぴー」と女の子の「きっぴー」のペアで、親しみやすい丸い体と顔の赤いハートが特徴です。





〈花角知事〉「違いはこのリボンだよね」こちらは20年前に初めてお披露目されたトッキッキ。今よりだいぶスリムです。2009年の新潟国体では開会式をダンスで彩ったトッキッキ。その活躍が認められ、「新潟県宣伝課長」に任命されました。Q）今のお気持ち体で表現していただけますか？「（翼パタパタさせる）」20年間、新潟県をPRしてきたトッキッキ。〈花角知事〉「ちょっとこれ汚れてる…大丈夫かな。ほころびもでてるけど」花角知事は今後も活躍を期待しています。〈花角知事〉「日本全国に飛び回っていただいて新潟の魅力を存分に思いっきり発信してもらいたい」県の宣伝課長として期待されるトッキッキ。今後は20周年を記念したコラボ商品も発売されるということです。