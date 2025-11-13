韓国ハンファ入りが発表された前楽天の王彦程（悍創提供）

（台北中央社）韓国プロ野球（KBO）のハンファイーグルスは13日、今季まで東北楽天ゴールデンイーグルスでプレーした台湾出身の王彦程（ワン・イェンチェン）投手（24）と契約したと発表した。

王は台湾の高校を卒業後、2019年夏に楽天に育成で入団。20年から試合に出場した。支配下昇格はならなかったが、今季は2軍で22試合に登板し、チーム最多の10勝を挙げた。

韓国プロへの移籍に当たっては、来年から導入される「アジアクオーター」制度が適用される。

王はマネジメント会社を通じて発表したビデオメッセージで、球団やマネジメント会社と話し合いを重ね、最終的に移籍を決めたと話した。

ファンに対して、6年間のサポートと応援に感謝を伝えたいと言及。自身にも「お疲れさま」と言いたいとした上で、楽天での経験はこれからの自身にとって大きな糧になると語った。

年俸10万米ドル（約1500万円）での契約。KBOでプレーする台湾人選手は、18年シーズンにNCダイノスに所属した王維中投手（現在は台湾プロ野球・味全ドラゴンズ所属）以来、2人目となる。

（謝静雯／編集：田中宏樹）