11月12日、YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」が、『【コラボ!!】三男と四男が人見知り発動の日』と題した動画を公開し、話題となっている。

「この日は初の女性ゲストとして、女優の杏さんが登場し、恒例の“朝食を食べる”シリーズに、『よにの』メンバーと臨みました。東京・巣鴨にある食堂『喜三郎農場』で、大人気の卵かけご飯を食べるというものでした」（芸能記者）

12年前、2013年に公開された二宮和也の主演映画『プラチナデータ』で共演している杏。2人の雰囲気は、久しぶりに会ったとは思えないほどフレンドリーだった。しかも杏は、菊池風磨、山田涼介にも「『くん』づけしてもいいですか?」と尋ねるなど、距離を縮めていた。

そんな杏の気さくな人柄が、さらに発揮されたのはこのあとだった。

「杏さんは卵から“鶏”を連想し、手元に置いてあったおしぼりでヒヨコを作ってみせたばかりか、口元を手で押さえながら、その鳴きまねまでしたのです。隣にいた二宮さんは『そんな人……そんな、できる人だったっけ?』と、意外なサービス精神に驚いていたほどでした」

杏は山田、菊池ともにほぼ初対面。ともすれば会話が途切れがちだが、自ら積極的に話しかけていた。

「車をうまく運転できるようになったのは『プラチナデータ』のおかげだと、杏さんは語っていました。それまでペーパードライバーだったものの、運転の必要に迫られていたとき、撮影で出会ったバイクのスタントの女性に運転の手ほどきを受けたといいます」

続けて杏は「それからというもの、私の車ライフが変わったんですよ」と、作品の出会いへ感謝を語った。菊池が「二宮くんのおかげといっても過言じゃない」と振ると、二宮も「（自分が教えた）ようなもん」と、まんざらでもない表情を見せた。

そんな和やかムードの動画と杏のコミュニケーションスキルに、ユーザーは

《全然初コラボとは思えない空気感》

《予想以上に馴染んでておもろい》

《本当に飾らずステキな女性》

など絶賛の声を寄せている。

それにしてもなぜいま、女性ゲストなのか。芸能プロ関係者はこう語る。

「11月1日更新のチャンネルでは、今後、ゲストに女性を呼ぼうという話になっていました。菊池さんはこのチャンネルを『男くせぇチャンネル!』と自虐的に呼んでいましたから。おそらく、その収録後からゲストのブッキングに動いたのでしょう」

ちなみに杏のほうのチャンネルでは、パズルに興じていた「よにの」の3人。次なる女性ゲストは誰になるのか、気になる。