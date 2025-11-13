「明日はたぶん難しい」別メニュー調整が続く鎌田大地、14日のガーナ戦は欠場へ。18日のボリビア戦の出場は？
11月14日に豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦う日本代表が13日、愛知県内で前日練習を実施した。
主力MFの鎌田大地は、前日に続いて別メニューとなった。
トレーニングの後の取材で、鎌田は「だいぶよくなっている。明日は多分難しいと思いますけど、次の試合は問題なくできるかなと」とコメントした。
「（クラブの）試合が終わってから、色々なところが厳しい感じだったんで、１試合目は難しいかなというのを（森保一）監督と話して。２試合目にという感じで準備しています」
18日のボリビア戦は、出場する方向で準備を進めているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部
