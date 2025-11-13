「ケイン、ベリンガム、フォーデンは一緒にプレーできない」豪華攻撃陣を擁するイングランド代表、指揮官はバランスを重視「どのゲームでも現実的な決断を下す」
重視するのはバランスだ。
トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、北中米ワールドカップの欧州予選でここまで６戦全勝と安定した強さを見せており、グループKで首位に立つ。すでに本大会出場が決定している状況で、現地11月13日に予選第７節でグループ３位のセルビア代表と対戦する。
セルビア戦に臨むメンバーに、10月は招集されなかったマンチェスター・シティのフィル・フォーデンとレアル・マドリーのジュード・ベリンガムが選出。バイエルンのハリー・ケイン、バルセロナのマーカス・ラッシュフォードを筆頭に、豪華なタレントが名を連ねた。
注目されているのが、４−２−３−１システムで絶対エースのケインとホットラインを形成する“10番ポジション”の人選だ。
英メディア『talkSPORT』の取材に応じたトゥヘル監督は、代表復帰のベリンガムとフォーデンをトップ下の候補に挙げたうえで、「ケイン、ベリンガム、フォーデンは私のチームでは一緒にプレーできない」と語り、こう続けた。
「これまでのシステムを維持する限り、彼らを揃って先発させることはできない。厳密に言えばそれは可能だが、我々が築き上げてきたシステムの構造上、難しい。バランスが取れている今のチームで彼らの共存は不可能だ」
続けて「私は常にバランスを保つことに最善を尽くすつもりだ。私たちはどのゲームでも現実的な決断を下すつもりだ。それはワールドカップでも変わらない」と強調した。
セルビア戦では誰を10番ポジションに起用するのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
