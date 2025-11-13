女の子を産むと「次は男の子ね！」男の子を産むと「もう一人男の子がいいわ！」義母の無神経発言に、反撃！
言った側は軽い気持ちでも、子供の事に関しての否定や催促の発言は、言われた側にとってかなりのダメージに。
今回は筆者の友人が体験した、子供に関する義母とのエピソードをご紹介します。
ありえない義母！ 産後の嫁にまさかの要望！！
子供の事に関してはプライベートな話ですよね。産後のお嫁さんに対して、まずは労わる言葉が欲しいものです。
【体験者：40代・女性パート、回答時期：2025年8月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：momobuta
FTNコラムニスト：田辺詩織
元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。