『ゴジュウジャー』第38話「ジャッジメント・リングハンター」のあらすじ解禁 諸般の事情で遅れていた ファン「スタッフさんたちに最大限の敬意を…！」
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第38話「ジャッジメント・リングハンター」のあらすじが解禁となった。
【写真】公開された『ゴジュウジャー』第38話「ジャッジメント・リングハンター」の場面写真
クオン（カルマ）は、なぜリングハンターになったのか？クオンの前に、その謎を知る男・巌紅葉が現れた。クオンにとって紅葉は、幼いころにノーワンワールドで自分と吠（冬野心央）の面倒を見てくれた恩人だ。指輪の戦士になった紅葉と、クオンは指輪をかけて激しく戦う…。
そんなクオンと紅葉の戦いに遭遇したゴジュウジャーは、突然現れたリボン（声：伊瀬茉莉也）におそわれる。リボンは、ゴジュウジャーと紅葉だけでなく、なんとクオンまで謎の牢獄に閉じ込めた！ゴジュウジャーとクオンは、脱出するために協力することになり…？
16日に放送される予定の38話だが、諸般の事情により、9日の放送後に次回予告がなかった。ファンもやきもきしていたが、ようやくあらすじが判明。ファンは「スタッフの皆様、お疲れ様です」「スタッフさんたちに最大限の敬意を…！」とXにポストしていた。
