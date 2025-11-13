Image: Even Realities

噂されていた通り、スタートアップのEven Realitiesが、スマートグラスの新モデル「Even G2」を発表しました。

スマホの代わりとなるような、全部入りスマートグラスを開発するMetaとは逆方向に進むEven Realities。前モデルのG1から引き続き、カメラ、スピーカーは搭載しません。別売りのスマートリング「Even R1」があり、これで操作できるのがEven G2の特徴です。

「視覚」にコミット

Image: Even Realities

Metaのスマートグラスのニュースしか知らない人にとっては、カメラもスピーカーもないスマートグラスはシンプルすぎる安価モデルに感じるかもしれません。が、Even Realitiesの狙いはコスト減でも手軽さでもありません。

まず、カメラがないことでスマートグラス最大に物議をかもすトピック、かつスマートグラスを使わない人が最も気にしていること、プライバシー侵害問題を楽々クリアすることができます。だって、こっそり盗撮しようにもカメラついてないんだもんね。

次に、カメラもスピーカーもないことで、耳にかけるメガネとして圧倒的に軽量化できます。スマートグラスでもほぼ通常メガネと同じ重さ。

最後に、カメラ、スピーカーにとらわれず視覚、つまりスクリーンにフルコミットできます。スマートグラス＝メガネなわけで、視覚機能にこだわってこそという姿勢は応援したくなりますね。

Even G2では、両方のレンズにそれぞれmicro LEDプロジェクターとディスプレイを搭載。前モデルからアップグレードして、画像が50％鮮明に、75％大きく表示できます。ただし、ディスプレイはモノクロ（緑）のままです。米Gizmodo編集部がちらっと触って見た感じだと、明確に前モデルから画像のクリア度がアップしているとのこと。

機能は、いわゆるスマートグラスに期待することあれこれ。iOS/ Androidの専用アプリを使い、スマートグラスでメールやメッセージの通知、ナビ、翻訳機能、リアルタイプ字幕などが使えます。テレプロンプターとしても利用可能。

充電持ちは本体だけで2日間、充電ケース込みで1週間。

スマートリング「Even R1」は別売り

Image: Even Realities

Even G2最大の特徴は、操作する別売りリング「Even R1」が存在すること。スマートグラスを別の端末で操作するわけで、これ、MetaでいうNeural Bandのポジションですね（Metaはバンド同梱）。Even R1の外側がタッチセンサー式になっており、ここを触ってスマートグラスで見えるウィンドウをスクロールしたり、タップしたりが可能。

面白いのは、Even R1にはヘルストラッキング機能がついていること。つまり、指輪の外側はスマートグラスの操作、内側はヘルスデータ収集の1台二役なんです。心拍数、体温のモニタリング、歩数、消費カロリー、移動距離などをチェックできます。バッテリー持ちは4日間。

しかし、ヘルストラッカーとしてより、気になるのはやはりその操作性。触ってみたいですね。指輪あるなしで操作性にどれだけ差を感じるのかな…。

スマートグラス本体Even G2の価格は599ドル（約9万円）。別売りのスマートリングEven R1は249ドル（約4万円）。フル装備なら軽く10万円超え。公式サイトから購入可能です。

Source: Even Realities