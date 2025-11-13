「なんて可愛い仕草♡」「眠たくてもママさんと遊びたいんですね」と絶賛されているのは、交互に前足と指を置いていく猫ちゃんと飼い主さんの光景。何度も繰り返されるその光景は、見た人を癒やしています。この光景は6万再生を超え、投稿を見た人に笑顔を届けることとなりました。

【動画：愛猫の前足に指を乗せてみたら、次の瞬間…思わず癒される"かわいいやり取り"】

タロウくんの前足に指を乗せてみた飼い主さん

見た人を思わず笑顔にしてしまう遊びが投稿されたのは、Instagramアカウントの『タロウ 短足マンチカン Taro』。ある日、マンチカンのタロウくんのママは、寝そべってくつろいでいたタロウくんの前足に、自分の指をちょこんと乗せてみたそう。ふっくらとしたその可愛らしい前足を見たら、思わず触りたくなってしまうのも納得です。

しかし、猫ちゃんの前足は敏感な部分。タロウくんはママの指を避けるように、前足を引っ込めてしまったとのこと。そして、今度は自分の前足をママの指の上へと乗せてきたのだとか。

そんな可愛らしい仕草を見せられては、もう一度見たいと思ってしまうのが親ゴコロです。そうして、タロウくんとママの『手乗せ勝負』が始まることとなったのでした。

『手乗せ勝負』の結果は…

お互いの前足と指を交互に乗せていく遊びを始めたタロウくんとママ。相手が乗せたらすぐに自分が上に乗せる…そんな遊びを続けていると、タロウくんの反応が一瞬止まってしまったそう。

どうやら、これがタロウくんの『お終い』の合図のようです。

すると、タロウくんに勝ちを譲ってあげるため、ママはタロウくんが一瞬止まったあとは自分の指を乗せることはやめたそう。遊びは楽しく終わらせる、そんな素敵な光景に、なんだかほっこりとした気分になります。

強気に勝負に出たと思ったら…

別の日にもタロウくんと『手乗せ勝負』をして遊んでいたママ。この日はタロウくんもやる気だったのか、勢いよくママの指に自分の前足を乗せてきたのだそう。キリッとした表情で短い前足を一生懸命に伸ばすタロウくんの姿に、なんだかキュンとしてしまいます。

そうして強気な姿勢で勝負をしていたタロウくんですが、しばらくするとその勢いはどんどん失われていってしまったそう。どうやら、ママの粘り強さを見て弱腰になってしまったご様子。

そしてこの日は、そんなママの一手で勝負が決まることに。勝ちを譲ったり、時には本気で勝負をしたり。真剣に遊んでくれるママとの遊びの時間は、きっとタロウくんにとって楽しく、かけがえのないものになっていることでしょう。

手を乗せ合って遊ぶタロウくんとママの光景には、「うちも挑戦してみます！」「タロウくんのふんわりお手々が可愛い♡」「何ですか！この可愛いお手々遊びは！？」といった感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『タロウ 短足マンチカン Taro』では、甘えん坊でやんちゃなタロウくんの魅力がたくさん紹介されていますよ。

タロウくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「タロウ 短足マンチカン Taro」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。