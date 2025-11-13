待ってたーー！ 待ってたよぉぉ！！（喜）【スタバ】ホリデー気分爆アゲ♡「新作ドリンク」

今年も【スターバックス】のホリデーシーズンがスタート！ 第一弾として登場したのは、華やかで気分までアガりそうな、ストロベリー × ティーのドリンク。見た目も味わいもホリデーにぴったりな組み合わせで、特別感たっぷりです。寒い季節の気分転換や、ちょっとしたご褒美におすすめです。

甘酸っぱくて華やか「ストロベリー & ジョイフルメドレーティーフラペチーノⓇ」

ティー好きもフラペ好きも注目の一杯がこちら。ストロベリー果肉のフルーティーな甘酸っぱさと、華やかな香りのジョイフルメドレーティーを合わせたフラペチーノです。トップにはフリーズドライのストロベリーがトッピングされていて、見た目もホリデー気分満点！ 写真のようにクッキーをトッピングするなど、自分だけのカスタマイズも楽しんでみて。

濃厚クリーミーに包まれたい「ストロベリームース & ジョイフルメドレーティーラテ」

寒い日には、ティーラテはいかが？ ジョイフルメドレーティーに、ストロベリームースとホワイトモカシロップを加えた、まろやかで優しい味わいのティーラテです。ホットとアイスが選べて、ミルク変更も可能。筆者も試したところ、ほんのり甘いストロベリームースが贅沢な気分にさせてくれました◎ やさしい甘さで、ホッと癒やされたいときにぴったりです。

